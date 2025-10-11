ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ହେବ ହସ-ଖୁସିର ଦିନ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : October 11, 2025 at 6:51 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନତା ଏଡନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ବୈଚାରିକ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିପାରିବେ । ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରସାଧନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପାଇ ପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବିଶେଷକରି ହବି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଗାଡି ସତର୍କତାର ସହ ଚଲାନ୍ତୁ । ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ଓ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ସହଜରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ବାସ କରି ଫସି ପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ବାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁଅ/ଝିଅଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆଜି କାମ ଏକ ବୋଝ ପରି ଲାଗିପାରେ । ଜୀବନ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ମନେ ହେବ । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କଠୋର କଥା ଏବଂ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବେ । ତଥାପି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବୈବାହିକ ସୁଖ ମିଳିବ । ସହଭାଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବିରାଜିତ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଏକ ସଂଯମ ସ୍ୱର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ । ଆର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ବାବନା ରହିଛି । କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ନବସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ପ୍ରେମୀମାନେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ସେୟାର ବଜାର ଲାଭ ଆଣିବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପୋଷାକ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଜମି, ଗୃହ, ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଜଡିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବଦନାମ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳାକୃତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।