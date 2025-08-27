ମେଷ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘରେ ପରିବେଶ ସୁଃଖଦ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉତ୍ସବର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ବିତିବ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଃଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଘରରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବ । ମନରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ କଥା କହିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା କରିବାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବାରର ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ମନ ଖୁସି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନ ବିତାଇବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆଜି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଏକ ସୁଖଦ ରହଣି ହେବ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ବିଛା: ଆପଣ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବିବାହର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ହେତୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ଯାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଆଜି, ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଥକାପଣ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଭାବନା ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ।
ମୀନ: ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି, କଳାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ପାର୍ଟି ଏବଂ ପିକନିକ୍ ପରିବେଶରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ ହେବ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ