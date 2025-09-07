ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶି ସତର୍କ ରହିବେ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 7, 2025 at 12:04 AM IST
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଦିନ ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ । ସାଙ୍ଗ ସାଥିମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅର୍ଥ ସାରିବେ । ବଡମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବେ । ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିବିଡତର ହେବ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଖୋଜୁଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିବ । ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବେ । ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ରହିବ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରେମମୟ ହେବ । ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ । ଶାରୀରିକ ସ୍ଥରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ର ସାମାଜିକ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସଂଶା ଭାଜନ ହେବ । ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହା ମନେରଖିବାର ଦିନଟି ଅଟେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଦିନଟି ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ । କର୍ମୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଂଶା ଭାଜନ ହେବେ । ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ପୁରୁଣା କାମ ଶେଷ କରିବେ । ପରିବାର ବର୍ଗ ଭଲ ପାଇବା ସହ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ଏକ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଦଶା ସହିତ ଆପଣ ଘରର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡରେ ଅଛି । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜପ ତପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦିନଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ତନ୍ଦ୍ରାଳୁତା ଘେରି ରହିବ । ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ନାହିଁ । ପାକସ୍ଥଳିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବଢାଇ ଦେଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୈରାଶ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିରୁ କିଛି ଧନ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିପାରେ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ଶୁଭ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଓ ବାକ୍ୟାଳାପରେ ସଞ୍ଜମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଆଜିର ଦିନ ସରିଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିବେ । ତେଣୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିଜକୁ କୌଣସି ବେଆଇନ ଏବଂ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଡିବା, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଆଜିର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଦିନ ରହିବ । କିଛି ଜିନିଷ ହଜିପାରେ । ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ । ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ । ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି କିଛି ଲଢେଇ କରି ପାରନ୍ତି । ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ । ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚାଲିଚଳନ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ । କାହା ସହ ମନମାଳୀନ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏହାସହ ଅକାରଣରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ । ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସୁଅ ଛୁଟିବ । ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ । ଶରୀର ପୁର୍ବାବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ । ସବୁଦିଗରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରିବ । ଦିନଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅତୀତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ । ମାତ୍ର ଆଜି ନିଜର କ୍ରୋଧ ସମ୍ଵରଣ କରନ୍ତୁ । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଜପ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ମନଯୋଗ ଦେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଧୀଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଳକ ପରି ଭାବିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବାଟରେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି । ବିଦେଶରୁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ୱା ନିଜର ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ । ଗ୍ରହର ସୁପ୍ରଭାବରୁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଛା କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ । ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିପାରେ । ଦିନଟି ସୁଖରେ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ତେଣୁ କୌଣସି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ବାନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ଦିନଟି ଶରୀର ଓ ମନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ । ନିଜକୁ ଏପରି ଘଟଣାରେ ସଂଷ୍ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ଧନ ହାନି କରାଇବ । ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ଆପଣହ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ । ବାରମ୍ୱାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦରକାରୀ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦିନଟିକୁ ଶାନ୍ତ ମାର୍ଗରେ କାଟିପାରନ୍ତି । ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣ ଉଦବିଗ୍ନ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାମତେ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୌଜ ମଜଲିସ ଏବଂ ବହୁଦିନରୁ ଦେଖାହୋଇନଥିବା ଏକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ମିଳିପାରେ । କଥୋପକଥନରେ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ । ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ଦାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ । ଭ୍ରମଣର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରି ଧନୀ ମନେ କରିବେ । ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ରବିବାର, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ । ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରିବେ । ମହିଳାମାନେ ଘରକାମରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ । ଚକ୍ଷୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇପାରନ୍ତି । ମନରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଫଳରେ ସୁଖୀ ହେବେ । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଜପ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଦିନଟି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଏକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିବସ ଅଟେ । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ । ଦିନଟି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟୀ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟାଇ ମନୋରମ କରିପାରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ । ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଅବସର କାଳୀନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିପାରନ୍ତି । ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଇପାରେ । ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିମାଣକୁ ରୋକିବାକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ଵନ କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘଟଣାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । କମ ସମୟରେ ଉପକୃତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପଛରେ ଧାଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଘର ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାଦ୍ୱାରା ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ୱା ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରନ୍ତି । ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣ ହଡବଡେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜକୁ ପଢାପଢିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ ।