ETV Bharat / lifestyle

୩ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗା

ଧରାପୃଷ୍ଟକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା' ଦୁର୍ଗା । ମା’ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି । କେଉଁ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ମା'ଙ୍କ କୃପା ?

Three Zodiac Signs To Get Maa Durga Blessed Read Your Horoscope
Three Zodiac Signs To Get Maa Durga Blessed Read Your Horoscope (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2025 at 11:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା । ମା' ଆସିବା ସହ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନରେ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି । ନବରାତ୍ରିରେ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର । ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଧନଧାନ୍ୟ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି 3 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି । ତେବେ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ମା'ଙ୍କ କରୁଣା ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ

ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଶୁଭ । ଏହି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଏହା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହା ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ।

ARIES
ARIES (ETV Bharat)

ମେଷ: ମା' ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ସହ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁସମ୍ବାଦ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ । ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସ୍ତର ଅଧିକ ରହିବ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି ରହିଛି । କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ, ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । ନବ ଦୁର୍ଗା ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବେ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇବେ । କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ ଘରକୁ ଏକ ଦାମୀ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ।

LEO
LEO (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ । ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ । ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବେ । ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅପାର ଖୁସି ପାଇବେ । ଦଶହରାରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ । ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚାଳନା ସଠିକ ଭାବରେ ରହୁଥିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ । ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡିକ ଦୂରହେବ । ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଦାନ ହେବ ।

SAGITTARIUS
SAGITTARIUS (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଭିଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ । ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହେବ । ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ । ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ଆସୁଛି । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦଶହରା ପରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଦିନ ଆରମ୍ଭ !

Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)

For All Latest Updates

TAGGED:

ZODIAC SIGNS MAA DURGA BLESSMAA DURGA BLESSING ON RASHIDURGA PUJA HOROSCOPENAVARATRI DURGA PUJA HOROSCOPEDUSSEHRA 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.