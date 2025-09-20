୩ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗା
ଧରାପୃଷ୍ଟକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା' ଦୁର୍ଗା । ମା’ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି । କେଉଁ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ମା'ଙ୍କ କୃପା ?
Published : September 20, 2025 at 11:39 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା । ମା' ଆସିବା ସହ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନରେ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି । ନବରାତ୍ରିରେ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର । ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଧନଧାନ୍ୟ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି 3 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି । ତେବେ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ମା'ଙ୍କ କରୁଣା ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଶୁଭ । ଏହି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଏହା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହା ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ।
ମେଷ: ମା' ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ସହ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁସମ୍ବାଦ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ । ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସ୍ତର ଅଧିକ ରହିବ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି ରହିଛି । କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ, ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । ନବ ଦୁର୍ଗା ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବେ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇବେ । କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ ଘରକୁ ଏକ ଦାମୀ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ । ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ । ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବେ । ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅପାର ଖୁସି ପାଇବେ । ଦଶହରାରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ । ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚାଳନା ସଠିକ ଭାବରେ ରହୁଥିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ । ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡିକ ଦୂରହେବ । ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଦାନ ହେବ ।
ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଭିଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ । ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହେବ । ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ । ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ଆସୁଛି । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବେ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)