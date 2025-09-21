ଏଠି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ଗଣିବେ ଫାଇନ, ଯିବେ ଜେଲ୍
ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ରିପ୍ଡ ଜିନ୍ସ ସମୟ ସହିତ ଏକ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ଜାଣନ୍ତୁ ଏପରି ଜିନ୍ସକୁ ନେଇ କେଉଁଠାରେ କଡ଼ା ନୀତିନିୟମ ରହିଛି ।
Published : September 21, 2025 at 1:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ୟାସନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ ସହିତ ବଦଳିଥାଏ । ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢି ନିଜ ପସନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ସେହି କ୍ରମରେ ଏବେ ରିପ୍ଡ ଜିନ୍ସ ବା ଫଟା ଜିନ୍ସ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଇଲ ରହିଛି । ହେଲେ ଏପରି ବି କିଛି ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଛି ଆପଣ ଏପରି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । କିଛି ଦେଶରେ ଏପରି ଜିନ୍ସକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଖବରରେ...
ଫ୍ୟାସନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବାର ଶୈଳୀ ତଥା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସମୟରେ ଫ୍ୟାସନର ପରିଭାଷା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା । ଏବେ ଏହା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏବେ ନୂତନ ପିଢି ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଫ୍ୟାସନ ପାଇଁ ରିପ୍ଡ ଜିନ୍ସ ବା ଫଟା ଜିନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଥିବା ବେଳେ ଆଜିବି ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା କଟକଣା ରହିଛି ।
ଇରାନ:
ଇରାନରେ ଫ୍ୟାସନେବଲ ପୋଷାକକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି । ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଜଣେ ଏପରି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏପରି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାରାବାସ କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଇରାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।
ସାଉଦୀ ଆରବ:
ସାଉଦୀ ଆରବର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପୋଷାକ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଏପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏପରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ:
ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତାଲିବାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏପରି ଫଟା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ।
ପାକିସ୍ତାନ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ମାତ୍ରାର ସୁଧାର ଆସିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ମନା । କିଛି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏହାର ଶକ୍ତ ବିରୋଧ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏପରି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ।
ଉତ୍ତର କୋରିଆ:
ବିଶ୍ବରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଫଟା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇପାରେ । ଚୁଟି ରଖିବା ଠାରୁ ନେଇ ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଏଠାରେ କଡ଼ା ନୀତିନିୟମର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି । ଏଠାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଜିନ୍ସର ଇତିହାସ:
ଜିନ୍ସର ଡିଜାଇନ 1870 ଦଶକରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଲଏବ ସ୍ଟ୍ରସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ବ୍ୟାପାରୀ ଜିନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏହାର ଡିଜାଇନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଏହି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ରମୁଖତଃ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିଲା ।
କେବେ ଆସିଲା ରିପ୍ଡ ଜିନ୍ସ:
ରିପ୍ଡ ଜିନ୍ସର ଚଳନ 1970 ଦଶକରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଏକ ସମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ରାଗକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିନ୍ସ ଉପରେ କଟ୍ ଲଗାଉଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଡ଼ୋନାଙ୍କ କାରଣରୁ ଏହା ଷ୍ଟାଇଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା । ମାଡୋନାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏପରି ଜିନ୍ସରେ କଟ୍ ଲଗାଇ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପରେ ଡେନିମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ରିପ୍ଡ ଜିନ୍ସ ଏକ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ।