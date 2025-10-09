ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅକ୍ଟୋବର 17ଠୁ ବଦଳିଯିବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ !
ତୁଳା ରାଶିଙ୍କୁ ଗୋଚର କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଶିରେ କିପରି ଫଳ ମିଳିବ ।
Published : October 9, 2025 at 2:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଗୋଚର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ । କାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯାଏ । କାହାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡେ । ତେବେ ଆସନ୍ତା 17ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ବାହାରି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ । କେଉଁ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର ଆଉ କେଉଁ ରାଶି ରହିବେ ସତର୍କ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡ.ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଗ୍ରହର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ 1ଟା 53 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ ଏକ ମାସ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ, ନେତୃତ୍ବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିଚେଚନା କରାଯାଏ ।
ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡ.ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିବାଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଜଗିରଖି ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ।
ମେଷ:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ତାଳମେଳ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଜୀବନସାଥି ସହ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ରାଶିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଜୀବନ ସାଥୀ ସହ ମତାନ୍ତର ବଢିପାରେ । ଏଥିସହ ଅବିବାହିତଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ । ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ: ଙ୍କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ
ବୃଷ: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଭଲ ଖବର ମିଳିବ । ଲାଭ ହେବ । ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବ । ବିଦେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଗାୟନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ
ମିଥୁନ: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ନୂଆ ଚାକିରି ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣି ପାରନ୍ତି । କିମ୍ବା ଘର ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି । ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ । କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ।
ଉପାୟ: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ । ଲାଭ ମିଳିବ
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ । ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବଢିପାରେ । କଳହ ଲାଗିପାରେ । କ୍ୟାରିଅରରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ । ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଲାଭ ମିଳିବ
ସିଂହ: ସୂର୍ଯ୍ୟରାଶିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ । ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବଢିବ । ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ସାହାସ ବଢିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ । ତେବେ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିପାରେ । ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ ।
ଉପାୟ: ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ
କନ୍ୟା: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପରିବାର ସହ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବ । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ । ବରିଷ୍ଠ ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବଢିପାରେ । ଆଖି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ
ତୁଳା: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ । ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ବଢିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀ ମିତ୍ର ସହ ମତାନ୍ତର ବଢିପାରେ । କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ତେବେ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ: ଗାଈକୁ ଅଟା ଓ ଗୁଡ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
ବିଛା: ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କିନ୍ତୁ ସାଥୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବେ । କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବଢିପାରେ ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ
ଧନୁ: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମ୍ନାନ ବଢିବ । ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆୟର ଉତ୍ସ ମିଳିବ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ
ମକର: ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚାକିରିରେ ପଦନ୍ନୋତି ମିଳିବ । ବେପାର ଭଲ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଲୋଭଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଉପଚାର: ବାପା ମା’ଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଦୋୟ ହୋଇପାରେ । ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ । ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ।
ଉପଚାର: ରବିବାର ଉପବାସ କରନ୍ତୁ । ଗାଈକୁ ଗୁଡ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
ମୀନ: ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏତେଟା ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି । ଚିନ୍ତା ବଢିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଷ୍ଟମୟ ହେବ । ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ।
ଉପଚାର: ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ