ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ପଡିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏହାର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ପଡିଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ । ଏକ ମାସ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ସିଂହ ରାଶିରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-କେତୁ ଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ନେତୃତ୍ବ ଓ କ୍ଷମତା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜଡିତ ଥାଆନ୍ତି । ଯଦି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସକରାତ୍ମକ ରହେ, ତେବେ ଜାତକରେ ଧନ-ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ନକରାତ୍ମକ ହୁଏ ତେବେ ଅଶାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା, ରୋଜଗାରରେ ସଂକଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଥର ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ।
ମେଷ ରାଶି:
ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସକରାତ୍ମକ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ । ଲଭ ଲାଇଫରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିବ । ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ବଚ୍ଛଳ ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ପୂଜା-ପାଠ ଓ ପାଠପଢା଼ରେ ମନ ଲାଗିବ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗ୍ରଗତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ।
ବୃଷ ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ଯ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରଭାବରେ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସମୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ । ମାତ୍ର ଜମିବାଡି ସହ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବଧାନ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ।
ମିଥୁନ ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ । ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ସାହସିକତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ । ଏବେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି । ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଋଣରେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଫେରିବ ।
କର୍କଟ ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟବି । ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ । ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ମିଳିବ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । କିଛି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସିଂହ ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସିଂହ ରାଶିର ଆଧିପତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗମୀ 1 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ-ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ନେତୃତ୍ବ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ଦରମା ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ । ଅହଂଭାବ ଦୂର କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା ରାଶି:
ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ କାମ ବି ପୂରଣ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସତର୍କତାର ସହ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରନ୍ତି । ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା ରାଶି:
ଏହି ସମୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିପାରେ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ରହିଛି । ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ମାତ୍ର କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଉପାୟ ଆପଣାଇ କ୍ୟାରିୟର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଏବେ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇବେ ।
ବିଛା ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ । ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରାଜନୀତି ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ।
ଧନୁ ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ । ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ରହିବ । ଆର୍ଥିର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଲାଭର ସଂକେତ ରହିଛି । ବିଜନେସରୁ ଦମଦାର ଲାଭ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକରାତ୍ମକ ରହିବ ।
ମକର ରାଶି:
ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ମାତ୍ର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ବା ହାନୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଉଚିତ । ଏହାସହ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯନ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ଯକ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଅବଧି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ତିକ୍ତତାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତିଆରି କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଏବେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ରୁହନ୍ତୁ । ନଚେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।
ମୀନ ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ହେବ । ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ବେପାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଶତ୍ରୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
