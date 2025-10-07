ETV Bharat / lifestyle

ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜମା କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନଚେତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ପେନସନ୍ ?

Jeevan Pramaan ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ପେନସନଧାରୀ । India Post Payments Bank ସେବା ସାହାଯ୍ଯରେ ଅଫଲାଇନରେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

Life Certificate deposit from home for Pensioners
Life Certificate deposit from home for Pensioners (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2025

Life Certificate Submission 2025, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଜଣେ ପେନସନଭୋଗୀ କି ? ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ପେନସନ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଆଣି ଦେଇଛୁ ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜମା କରିବାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଜମା ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସର ପେନସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜମା କଲେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେୟ ପୁନଃ ମିଳିଯାଇଥାଏ ।

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କଣ?

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜରୁରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ଏହା ଏକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର । ଏହାଦ୍ବାରା ପେନସନ ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ତଥା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପେନସନଧାରୀ ଜୀବିତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅବଧି ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

  • 60ରୁ 80ବର୍ଷର ପେନ୍‌ସନଧାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମା କରିବାର ଅବଧି- 1 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ 30 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ
  • 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ - 30 ନଭେମ୍ବର

କିପରି ଜମା କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର?

ପେନସନଭୋଗୀମାନେ Jeevan Pramaan ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜମା କରିପାରିବେ । ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ Jeevan Pramaan କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା Common Service Centerକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବିବରଣୀ, PPO ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଅନ୍‌ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମ: ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆପ୍‌ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ:

ଆପଣ ସଠିକ Jeevan Pramaan ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, PPO ଖାତା ସଂଖ୍ୟା ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭଳି ତଥ୍ୟ ଭରନ୍ତୁ
ଏହା ପରେ OTP ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ
ଏହା ପରେ ଆଧାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ (ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ) ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ
ଏହା ପରେ ସବମିଶନ(Submission) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ Jeevan Pramaan ID ମିଳିଯିବ

ଅନଲାଇନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜେନେରେଟ୍ କିପରି କରିବେ ?

ଆପ୍‌ରେ ଲଗ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ‘Generate Jeevan Pramaan’ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ
ଆଧାରକାର୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ OTP ଭରନ୍ତୁ
PPO ଖାତା ସଂଖ୍ୟା, ପେନସନଦାତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଭରନ୍ତୁ
ଫେସ୍ ସ୍କାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢି ‘Proceed’ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ
ଫେସ୍ ସ୍କାନ ପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡ଼ାଉନଲୋଡ କରିବା ବିକଳ୍ପ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ କନଫର୍ମେସନ SMS ଆସିବ

ଅଫ୍‌ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମ: ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଦ୍ବାରା ଘରେ ଜମା କରନ୍ତୁ:

ଯଦି ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ India Post Payments Bank (IPPB)ର ସେବାର ସାହାଯ୍ଯ ନେଇପାରିବେ । ପେନସନଭୋଗୀ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନକୁ ଘରକୁ ଡକାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ ।

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜମା କରିବା ବେଳେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

  • ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର, OTP,ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ ଭଳି ତଥ୍ୟକୁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
  • ସର୍ବଦା ବିଶ୍ବସନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯଥା: ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏବଂ CSCରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜମା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ।
  • କେବଳ ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡ଼ାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ । ଫେକ ବା ନକଲି ଆପ୍‌ ଡ଼ାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
  • “Your Life Certificate has failed” ଭଳି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
  • ସାର୍ବଜନିକ Wi-Fi କିମ୍ବା ସାଇବର କ୍ୟାଫେର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ ଆସିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ । ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମା କରିବା ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ସତର୍କତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣାନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ।

