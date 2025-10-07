ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜମା କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନଚେତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ପେନସନ୍ ?
Jeevan Pramaan ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ପେନସନଧାରୀ । India Post Payments Bank ସେବା ସାହାଯ୍ଯରେ ଅଫଲାଇନରେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
Published : October 7, 2025 at 4:48 PM IST
Life Certificate Submission 2025, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଜଣେ ପେନସନଭୋଗୀ କି ? ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ପେନସନ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଆଣି ଦେଇଛୁ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜମା କରିବାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଜମା ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସର ପେନସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜମା କଲେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେୟ ପୁନଃ ମିଳିଯାଇଥାଏ ।
ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କଣ?
ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜରୁରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ଏହା ଏକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର । ଏହାଦ୍ବାରା ପେନସନ ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ତଥା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପେନସନଧାରୀ ଜୀବିତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅବଧି ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।
- 60ରୁ 80ବର୍ଷର ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମା କରିବାର ଅବଧି- 1 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ 30 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ
- 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ - 30 ନଭେମ୍ବର
କିପରି ଜମା କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର?
ପେନସନଭୋଗୀମାନେ Jeevan Pramaan ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜମା କରିପାରିବେ । ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ Jeevan Pramaan କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା Common Service Centerକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବିବରଣୀ, PPO ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଅନ୍ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମ: ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ:
|ଆପଣ ସଠିକ Jeevan Pramaan ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
|ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, PPO ଖାତା ସଂଖ୍ୟା ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭଳି ତଥ୍ୟ ଭରନ୍ତୁ
|ଏହା ପରେ OTP ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ
|ଏହା ପରେ ଆଧାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ (ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ) ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ
|ଏହା ପରେ ସବମିଶନ(Submission) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
|ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ Jeevan Pramaan ID ମିଳିଯିବ
ଅନଲାଇନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜେନେରେଟ୍ କିପରି କରିବେ ?
|ଆପ୍ରେ ଲଗ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ‘Generate Jeevan Pramaan’ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ
|ଆଧାରକାର୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ OTP ଭରନ୍ତୁ
|PPO ଖାତା ସଂଖ୍ୟା, ପେନସନଦାତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଭରନ୍ତୁ
|ଫେସ୍ ସ୍କାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢି ‘Proceed’ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ
|ଫେସ୍ ସ୍କାନ ପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡ଼ାଉନଲୋଡ କରିବା ବିକଳ୍ପ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ କନଫର୍ମେସନ SMS ଆସିବ
ଅଫ୍ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମ: ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଦ୍ବାରା ଘରେ ଜମା କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ India Post Payments Bank (IPPB)ର ସେବାର ସାହାଯ୍ଯ ନେଇପାରିବେ । ପେନସନଭୋଗୀ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନକୁ ଘରକୁ ଡକାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ ।
ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜମା କରିବା ବେଳେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
- ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର, OTP,ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ ଭଳି ତଥ୍ୟକୁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସର୍ବଦା ବିଶ୍ବସନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯଥା: ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏବଂ CSCରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜମା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ।
- କେବଳ ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡ଼ାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ । ଫେକ ବା ନକଲି ଆପ୍ ଡ଼ାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- “Your Life Certificate has failed” ଭଳି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସାର୍ବଜନିକ Wi-Fi କିମ୍ବା ସାଇବର କ୍ୟାଫେର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ ଆସିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ । ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମା କରିବା ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ସତର୍କତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣାନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ।