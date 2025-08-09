ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଦିତ୍ୟ ଝାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ଏହାସହ ଆଗାମୀ ପର୍ବ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିବ । ଏହି ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷକରି 5ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ।
ମେଷ:
ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ହେବା ସହ ମେଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ । ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସୁସ୍ଥତା ଧିରେ ଧିରେ ସୁସ୍ଥତା ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ।
ସିଂହ:
ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସିଂହ ରାଶିରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଏକ ନୂତନ ଲହରୀ ଚାଲିବ । ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ କରିବ । ଏହି ସମୟ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବ ।
କନ୍ୟା:
କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଆରମ୍ଭର ସମୟ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ, ଯାହା ନିବେଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କ୍ୟାରିୟରର ଉନ୍ନତି ଖୋଲିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ । ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାରେ ସ୍ବାଦ ଚାଖିବେ । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ।
ତୁଳା:
ଶ୍ରାବଣ ପରେ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ରୟ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଯାହା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଧନୁ:
ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଏହି ସମୟ ଧନୁ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ:
ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଆଦିତ୍ୟ ଝା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ହେବା ସହିତ, ବୁଧଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଗତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ସହିତ, ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଉପବାସ ଏହି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)