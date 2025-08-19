ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନେକ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଓ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାକୁ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଯୋଗ ଅଗଷ୍ଟ 26ରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷକରି 3ଟି ରାଶି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶନିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶୀଘ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ । ସେଠାରେ ବୁଧଦେବଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅଗଷ୍ଟ 26ରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର 120 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିବେ, ଯାହା ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ମିଥୁନ ରାଶି:
ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏହି ଯୋଗରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ । ଜମି କିମ୍ବା ଘର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରିହିଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ସୁଖ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ନିଜର ଦବଦବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବୋନସ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ଡିଲ୍ ଚୁଡାନ୍ତ କରିବେ । ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ହେବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଅନ୍ୟପାଖରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁଧମୂଳ ସହ ଫେରି ପାଇବେ । ସେଭିଂ କରିବେ । ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଅଟକି ରହିଥିବା ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବେ ।
କର୍କଟ ରାଶି:
ଏହି ଯୋଗ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଶେଷ ହେବ । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ । କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆକଷ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିନ୍ତି ଦୂର ହେବ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଦୀର୍ଘ ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ।
ମୀନ ରାଶି:
ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ବି ଶନିଙ୍କ ସାଢେସାତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, କିନ୍ତୁ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଏହା ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବାର ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ପଦବୀ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ବିଳାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ବହୁଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ରହିବ । ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡିତ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ । ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତ ଉତ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ । ଦାମୀ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିବେ । ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଯାନବାହାନ କିଣିବା ଭଲ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଦେବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ । ଏହି ଯୋଗ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ଆଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)