ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦଶହରା ପରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଦିନ ଆରମ୍ଭ !
ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନ୍ୟାୟର ଦେବାତା ଶନିଦେବ । 3 ରାଶିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭଲ ଦିନ ।
Published : September 14, 2025 at 3:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ଶନିଦେବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଗତି ବଦଳାଇଥାନ୍ତି । ଶନିଦେବଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଶିକୁ ପୁଣିଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ସହିପରି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 27 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଓଲଟା ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି । 3 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରାତି 9ଟା 49 ମିନିଟ୍ରେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶନିଦେବ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ବାରା କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଶନିଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର ଓ ସାମାଜିକ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ରବିକାନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଶନି, ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କରିବା ଦ୍ବାରା କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଓ ସଫଳତା ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଖାସ୍କରି 3ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ନିବେଶ, କ୍ୟାରିୟର ଓ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"
କର୍କଟ (Cancer): ଶନିଙ୍କ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟ ଶନିଦେବ କର୍କଟ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ । ଏହା ଫଳରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନିବେଶରୁ ଲାଭ ହେବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ । ବିଦେଶରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ସହିତ, ପରିବାର ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆର୍ତିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ।
ମୀନ (Pisces): ଶନିଙ୍କ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳଦାୟକ ରହିବ । ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲଗ୍ନରେ ରହିବେ । ଏହା ଫଳରେ ଚାକିରି ଓ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବେ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶାସନ ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଶିକ୍ଷା ଓ ରଣନୀତି ସହ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।
କୁମ୍ଭ (Aquarius) : ଶନିଙ୍କ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଆତ୍ମନିରିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଭିତରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ । ନିଜ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଓ ବିନମ୍ରତା ଆସିବ । ଫଳରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ । ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)