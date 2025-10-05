ଦିପାବଳୀରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ, ଏହି 4 ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଧନ, ବନିବେ ମାଲାମାଲ
୨୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ଦୀପାବଳିରେ ଶନି ଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ବକ୍ର ଚଳନ କରିବେ । ଯାହା ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଧନ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ ।
October 5, 2025
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ମସିହାର ଦିପାବଳୀରେ ଏକ ଦୂର୍ଲଭ ଯୋଗର ସଂରଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଶନିଦେବ ମୀନରାଶିରେ ରହି ବକ୍ରଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ନ୍ୟାୟ ଓ କର୍ମଫଳର ଦେବତା ଶନିଦେବଙ୍କ ବକ୍ର ଚଳନକୁ ଦୂର୍ଲଭ ଯୋଗ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସଂଯୋଗ ଏହି 4 ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଦେବ । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରିତ ଧନ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ନୂତନ ସୂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ବୃଷ ରାଶି:
ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିପାବଳୀ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବ । ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ, କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ହଠାତ ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା ଆୟ ପାଇଁ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ । ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଭରିଯିବ । କ୍ୟାରିଅରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନୂତନ ଦାୟିତ୍ବ ତଥା ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ଆସିପାରେ ।
ମିଥୁନ ରାଶି:
ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଦୀପାବଳୀ ଚାକିରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ନୂତନ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ । ନୂଆ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ । କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ନିବେଶ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭକାରୀ ହେବ । ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ । ଆଇନଗତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ସମ୍ପତ୍ତି, ଲୁହା, ତେଲ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା କଳା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭକାରୀ ହେବ । ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ।
ମକର ରାଶି:
ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ସ୍ବୟଂ ଶନି ଦେବ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ବକ୍ର ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ । ଚାକିରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଲିବ । ନୁଆ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର କିଣିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ବିବାହିତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁତନ ଉର୍ଜା ମିଳିବ । ତେବେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୀପାବଳୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଓ ସୁଖବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କ ବକ୍ର ଚଳନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରସାରିତ ହେବ । ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରିତ ଭାବେ ଧନଲାଭ ହେବାର ସଂଯୋଗ ତିଆରି ହୋଇଛି । ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୁଳନ ଆସିବ । ସମାଜରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ।
