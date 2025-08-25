ମେଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ସହିତ କିଛି ନୂତନ କରିପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ତଥାପି ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ଫଳ ଦେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜପତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ମନରେ ଉଠୁଥିବା କଳ୍ପନାର ତରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଅନୁଭବ କରାଇବ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇବେ । ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମନରେ କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ । ଘରେ ପରିବେଶ ଉଗ୍ର ରହିବ । ଆଜି ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜମି ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଶୈଳୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ମନର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ତୁମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ସହିତ କରିପାର । ଘରର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ଆସିପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ନହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ମନକୁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । କାହା ସହିତ ଝଗଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି କୌଣସି ମତଭେଦ ନହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଚିନ୍ତାର ବୋଝ କମ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କାମ ଧିରେ ଧିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ମନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବେ । ଏହା ମନୋବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ମନରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗଦେବେ । କାମ ବହୁତ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ । ସରକାରୀ କାମରୁ ଲାଭ ହେବ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଦିନସାରା ବୈଚାରିକ ସ୍ତରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପରିବେଶ ରହିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବିତାନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଉଗ୍ରତା ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଏହି କାରଣରୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ରହିବ। ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ।
ମକର: ଆଜି ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଘରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଥହୀନ ବିତର୍କ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଲଦିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଘରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଫିସରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ । ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କାମର ଶ୍ରେୟ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଜିର ଦିନ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିତାନ୍ତୁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ