ମେଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କମ ଫଳ ମିଳିବ । ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତି କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ । ତଥାପି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେକୌଣସି କାମ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସତେଜତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ବ କାହାର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ମନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମରେ ଜଡିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସରକାରୀ କାମରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଥାପି, ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାର ଯୋଗୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ବିଚ୍ଛା: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ବୁଝିପାରିବେ। ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାମରେ କମ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମାନସିକ ଭାବରେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୟ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାମରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ବଢ଼ିପାରେ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରବାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଜନା ହେବ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଆଜି, କୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଖୁସିର ଭାବନା ରହିପାରେ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭରତ