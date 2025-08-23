ମେଷ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ହେବ । ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ । ପିତା ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆଜି କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ, ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ : ଆଜି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦୋଷୀ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଆଖି ସମସ୍ୟା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ । କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ କାରଣ ଏହା ଅନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସିଂହ : ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପଥକୁ ସହଜ କରିବ। ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ, କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ସରକାରୀ କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇବା ଉଚିତ୍ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଫିସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିବ । ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ଗ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇପାରିବେ । ପରିବାରରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତିରୁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ହେବ । ଆପଣ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଯେକୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାରେ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଅଫିସରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେତୁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ଯାତ୍ରା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏକ ଅଂଶ ହେବ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମୀନ: ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ସହଜ କାମ ମିଳିପାରେ । ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ । ସ୍ୱଭାବରେ ଉଗ୍ରତା ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ । ଆପଣ ମାତୃଘରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ