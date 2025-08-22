ମେଷ: ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହେତୁ, କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଘାତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତିବ । ପାରିବାରିକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ । ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚ ରହିବ । ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆଜିର ଦିନଟି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମଜାରେ ବିତିବ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସିଂହ: ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ହେତୁ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଭଲ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଆପଣ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବୈବାହିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ବିଚ୍ଛା: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକା ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା କାରଣରୁ କାମ କରିବାରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତେବେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ମନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପରି ଲାଗିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଏବଂ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭର ସମୟ। ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଘନିଷ୍ଠତାର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଶା କରିବେ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ