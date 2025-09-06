ପିତୃପକ୍ଷରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁନି ଏହି ଜିନିଷ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପିତୃ ଦୋଷ !

ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିତୃପକ୍ଷ ? ଏହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ।
Published : September 6, 2025 at 9:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ପିତୃପକ୍ଷର ସମୟ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ୧୫ ଦିନରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାନ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବାର ଉପରେ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପିତୃପକ୍ଷରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତେବେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ପିତୃ ଦୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
କେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଏଡାଇବା ଉଚିତ ?
ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନ:
ପିତୃପକ୍ଷରେ ଘର, ଜମି, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବା ନିଷେଧ । ସେହିପରି ନୂତନ ଯାନ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଏଡାଇବା ଉଚିତ୍ । ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କଳହ ଆଣିପାରେ।
ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପୋଷାକ:
ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବା ଏକ ପରମ୍ପରା ।
ନୂତନ ବାସନକୁସନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ:
ଘର ପାଇଁ ନୂତନ ବାସନକୁସନ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଣା ବାସନକୁସନ କିମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ରୋଷେଇ ଘରର ଜିନିଷ:
ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଝାଡୁ ଏବଂ ଲୁଣ ଭଳି କିଛି ରୋଷେଇ ଘରର ଜିନିଷ ଆଦୌ କିଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ତ୍ରିଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଘରେ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏପରି ଜିନିଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ୍।
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମତ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ,"ପିତୃପକ୍ଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣିବା କିମ୍ବା ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହି 15 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସଂଯମର ସହିତ ବିତାଇବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ।"
ପିତୃପକ୍ଷ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମୟ । ଏହି ସମୟରେ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଅନାବଶ୍ୟକ କିଣାକାଟା ଏଡାଇବା ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
