ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ
ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ କୃପାବୃଷ୍ଟି ହେବ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 22, 2025 at 12:00 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜନ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଈର୍ଷାଳୁ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଓ ମଜାଦାର ଦିନ ହେବ । ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ । ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଖୁସି ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ କଟାଇବେ । ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବାକିଆ ଥିବା ଘର କାମ ଗୁଡିକ ଶେଷ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆନମନାକୁ ଠିକ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଳନ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ରୌଶ୍ୟରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ । କୌଣସି ଏକ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଶତ୍ରୁ ତଥା ଦୁର୍ଜନମାନେ ପରାଜିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଭାବାବେଗ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଜଣାପଡିବ ଯେ, ଆଜି ଦିନଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି । ସମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଭା ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାର ବୃଦ୍ଧି ବି ହୋଇପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ସୋମବାର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ । ପରିବାର ସହିତ ହସଖୁସିରେ କଟିବ । କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ହିଁ ରହିବ । ଆବଶ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡା ହେବେ । ଅନ୍ତିମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଅଭାବ ରହିବ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣ ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନମ୍ର-ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମିଠା କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଉଭୟ ଶାରିରୀକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭଲ ରହିବ । କେତେକ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ।
ତୁଳା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଆଦି ଦେଇ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଅର୍ଥଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ଆଜି ନିରାଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଭାବନାରେ ବହି ଯାଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ସେଗୁଡିକ ଠିକ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବ୍ୟବହାରିକ ଭଳି ଲାଗିପାରେ । ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଶତ୍ରୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି, ସୋମବାର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ନିପୁଣତା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ମକର: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ନେତୃତ୍ବ ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନକଥା କହିବେ । ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ଆଜି ବହୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଓ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନରତ ହେଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିପାରେ । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ନୈରାଶବାଦୀ ଭାବ ଅନ୍ୟ କାହା ମନରେ ଆଘାତ ନଦେବାକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିବାରର କୌଣସି ଏକ ଶୁଭକର୍ମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବଢିଯାଇପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳାରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ । ଦୈନଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କିମ୍ୱା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ । ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସଫଳତାର ସହିତ ମଜଭୁତ କରିପାରିବେ । ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ ।