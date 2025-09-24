ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାବୃଷ୍ଟି ହେବ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 24, 2025 at 7:05 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସ ଲାଭଦାୟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଘରେ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କାମରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାରବାର ଲାଭଦାୟକ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ । ଆପଣ ଭଲ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଆପଣ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ବଦନାମ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଉପଯୁକ୍ତ । ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଥା ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ମିଠା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ।
ତୁଳା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଥିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସହଜରେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ବୈଚାରିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରହିବେ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ । ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏକ ସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଅଛି ତେବେ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ କିଛି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ସରକାରୀ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆଜି କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ । ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହୋଇପାରେ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରିବେ । ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ସରକାରୀ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ କମ୍ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଟିବ ।