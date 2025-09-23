ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପାବୃଷ୍ଟି ହେବ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଭାରି ନିଶ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯଦିଓ କେତେକ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୟାଳୁ ମନୋଭାବ ବୋକାମି ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ ଯାହାକି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ହସଖୁସୀର ମନୋଭାବରୁ ଆପଣ ଉପକାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଅର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ବକ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବେ । ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୋତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିରବ ହୋଇଯିବେ । ଫଳରେ ଦୀର୍ଘକଳୀନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିବାରେ ଯିବ । ଆପଣ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଓ ସେଗୁଡିକ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶେଷରେ ଭଲ କରିବେ ଓ ଫଳାଫଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ଯଦି ଆପଣ ମାତା/ପିତା, ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବାକୁ ପଡିପାରେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସୀଭରା ରହିବ । ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଆଡକୁ ଟାଣିନେବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପୁରି ଉଠିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆଦୌ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯିବ ନାହିଁ । ମନରେ ଦ୍ବନ୍ଦ ରହିବ । ଆଜି ସମୟକୁ ସଦୁପୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଧ୍ୟନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ । ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ନିଜ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି । ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ଆଜି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ଵାସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରତିଭାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଓ ହିସାବି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିଜ ମନ କଥା ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜିର ଦିନ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ରହିବ ଯାହା କି ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରେ ।
ବିଛା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅବିବାହିତଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ଧନ ଆଗମନ ହେବାର ସଂକେତ ରହିଛି । ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ପାଣିଟାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନିଜ ପରିବାର ସହ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । କୌଣସି ଏକ ସ୍ତରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ । ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବେ ଯାହା ସହ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ । ବହୁଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ । ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାବନାରେ ଭରା ରହିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେବ । ଆପଣ ରାଗିବେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଅଧିକ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଚୋରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କାମରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ନିରାଶ ମନୋଭାବକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦିନ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଆପଣ ଦେଉଥିବା ମତାମତ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂରେ ଲାଭ ମିଳିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଭଲ କରିବ । ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବେ । ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ । ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ।