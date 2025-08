ETV Bharat / lifestyle

ରୋଷେଇ ଘରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କି ? ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମହକାନ୍ତୁ ଘର - HOW TO REMOVE BAD SMELL IN KITCHEN

Natural Tips for Freshness in Kitchen ( Getty Images )

By ETV Bharat Odisha Team Published : August 3, 2025 at 8:30 PM IST 2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଜୀବାଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବା ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ । ଯେପରିକି ରୋଷେଇ ଘରର ସିଙ୍କକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା ନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଏହାକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବା, ଡଷ୍ଟବିନ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ନ କରିବା ଆଦି କାରଣରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ.. କମଳା ଚୋପା: ରୋଷେଇ ବେଳେ ଘରେ ଏପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସହଜରେ ଯାଇନଥାଏ । ସେପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଆପଣ କମଳା ଚୋପାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୂର କରିପାରିବେ । ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଢାଳି ସେଥିରେ କିଛି ଡାଲଚିନି କାଠି ଏବଂ କିଛି କମଳା ଚୋପା ମିଶାଇ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ଏହି ପାତ୍ରଟିକୁ ଖୋଲା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ । Vinegar for freshness in kitchen (Getty Images) ଭିନେଗାର: ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭିନେଗାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ, 3ଟି ପାତ୍ରରେ ଭିନେଗାର ଢାଳି ରୋଷେଇ ଘରର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏପରି କରିଲେ ୧୦ରୁ ୧୫ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଯିବ । ତଥାପି, ଯଦି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅତ୍ୟଧିକ ତୀବ୍ର ହୁଏ, ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ, ପାଣି ଏବଂ ଭିନେଗାର ଏକ ଚଉଡା ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏଥିରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଚୁଲି ଉପରେ ରଖି କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଗରମ କରିବା ଉଚିତ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଯଦି ସେହିପରି ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ରୋଷେଇ ଘରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ । Lemons for freshness in kitchen (Getty Images) ଲେମ୍ବୁ ସ୍ପ୍ରେ:

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଲେମ୍ବୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ପ୍ରେ ରୋଷେଇ ଘରର ମାଛର ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଲଭାବେ କାମ କରେ । ଏକ ପାତ୍ରରେ ଗରମ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଚିପୁଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଢାଳି ରୋଷେଇ ଘରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଡାଲଚିନି ଭଳି ସୁଗନ୍ଧିତ ମସଲା ନେଇ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇବା ଉଚିତ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ ଘରେ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଯିବ । ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ, ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବେ । ଏହାକୁ ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । Baking Soda for freshness in kitchen (Getty Images) ବେକିଂ ସୋଡ଼ା : ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଭୁଲବଶତଃ ତରକାରୀ ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିପାରେ । ତେବେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏଥିପାଇଁ, ଚୁଲି ପାଖରେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରର କାଉଣ୍ଟରରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କାରଣ ଏହା ରୋଷେଇ ସମୟରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରୋଷେଇ ଘରେ ଅସରପା ମାତୁଛନ୍ତି କି ? ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ପ୍ରେ - How to get rid of cockroaches ଓଟ୍ସ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଓଟ୍ସ ରଖି ରୋଷେଇ ଘରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଏହା ଶୋଷି ନେଇଥାଏ । ତେବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପବନ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ରୋଷେଇ ଘର ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ । (Disclaimer:ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ETV ଭାରତର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।) ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ