ETV Bharat / lifestyle

National Chai Day: ଚା'ର ଚସ୍କା ସହ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଜଳଖିଆର

ଆଜି ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚା' ଓ ଜଳଖିଆର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ।

NATIONAL CHAI DAY
NATIONAL CHAI DAY (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚା'...! ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପାନୀୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଅନୁଭବ । ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ତେବେ 10ରୁ 9 ଜଣ ଉତ୍ତରରେ ଚା ର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ । ଚା’ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପାନୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ତା ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ । ଏହା ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଦିଏ । ତେବେ ଆଜି ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ।

Celebrate National Chai Day
Celebrate National Chai Day (ETV Bharat)

ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଅଫିସ୍‌ର ଟେନସନ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡେଡଲାଇନ ଏପରି ଚିନ୍ତାଜନକ ସମୟର ସାଥୀ କପେ ଚା' । ରବିବାରର ଅଳସୁଆ ସକାଳେ ଯେବେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବାକୁ କାରଣ ନ ମିଳେ ତେବେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ହଠାତ କେଉଁଠାରୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ । ତେବେ ଖାଲି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା' ଏକୁଟିଆ ମଜା ଦେଇ ନଥାଏ । ଏହା ସହିତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । ଟିକେ କୁରମୁରା, ମିଠା କିମ୍ବା ଲୁଣି । ଚା' ସହିତ କିଛି ନଥିଲେ ଏହାର ମଜା ଅଧୁରା ଲାଗେ ।

ତେବେ ଜଲଦି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଚା' ମଗରେ ଚା' ଭରିନିଅନ୍ତୁ । ଚା' ସହିତ ଏହି ଜଳଖିଆ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଡ଼ି କୌଣସି କ୍ଲାସିକ ହିଟ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚା' ଓ ଜଳଖିଆର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ।

Chai and snacks
Chai and snacks (ETV Bharat)

କଟିଂ ଚା' ଓ ଗରମା ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା:

ଆପଣ ଯଦି କେବେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଚା' ଦୋକାନରେ ଚା' ପିଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଅସଲି ମଜା ନେଇଛନ୍ତି । ଏକ ଏସ୍‌ପ୍ରେଶୋର ସଟ୍(espresso shot) ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଏହି କଟିଂ ଚା' ଦେଇଥାଏ । ଆଉ କଟିଂ ଚା' ସହିତ ଗରମାଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଯୋଡ଼ି ମନପ୍ରାଣକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନର ବାକି ସମୟକୁ ସହଜରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଦିଏ ।

Chai Break
Chai Break (ETV Bharat)

ମସଲା ଚା' ଓ ବିସ୍କୁଟ:

ମସଲା ଚା' ଦେଇଥାଏ ଏକ ନିଆରା ସ୍ବାଦ । ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚର ସ୍ବାଦ ମସଲା ଚା'ର ସ୍ବାଦକୁ ସପ୍ତମ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥାଏ । ଆଉ ମସଲା ଚା' ସହିତ ବିସ୍କୁଟଟେ ମିଳିଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତ ଅପରାହ୍ଣର ଉପଚାର ମିଳିଗଲା । ସାଧାସିଧା ଲୁଣି ମିଠା ବିସ୍କୁଟ ସହିତ ଚା'ର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଚା' ବ୍ରେକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଜଳଖିଆ ଅଟେ ।

ମସଲା ଚା' ଓ ଗାଜର ହାଲୁଆ:

ମସଲା ଚା' ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଆପି ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଥାଏ । ସବୁଦିନିଆ ଚା' ବିସ୍କୁଟ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବ୍ୟତିତ ଗାଜର ହାଲୁଆ ମଧ୍ୟ ସାଜିପାରେ ମସଲା ଚା' ସହିତ ଏକ ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି । ମସଲା ଚା'ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ବାଦ ସହିତ ଗାଜର ହାଲୁଆର ମିଠାପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର କମ୍ବିନେସନ ତିଆରି କରିଥାଏ । ଏପରି ଯୋଡ଼ି ବହୁତ କମ୍ ଯାଗାରେ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ଜଲଦି ଆଜିର ଦିନକୁ ସ୍ପେଶାଲ ବନାଇବାକୁ ପଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

Chai
Chai (ETV Bharat)

ଅଦା ଚା' ଓ ପକୁଡି:

ବର୍ଷାଋତୁରେ ଯଦି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଗରମାଗରମ ଚା' ସହିତ ପକୁଡି ପ୍ଲେଟଟିଏ । ବର୍ଷା ଢାଳୁଥିବା ଅପରାହ୍ଣରେ ଅଦା ଚା' ଓ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ପକୁଡି ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପାଗର ମଜା ଏକ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ ।

Adrak Chai and Pakora
Adrak Chai and Pakora (Getty Images)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅତ୍ୟଧିକ ଚା' ପିଉଛନ୍ତି କି ? ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ !

ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଚା' ବ୍ୟବସାୟୀ: ବାଣ୍ଟିଲେ 2000 ରସଗୋଲା, ପିଆଇଲେ ଚା’

ଚା' ସହିତ ଏହାର ସଠିକ ପାର୍ଟନର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଥକ୍କାପଣକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ । ତେବେ ଆଜିର ଜାତୀୟ ଚା' ଦିବସରେ କେବଳ ଚା' ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଭଲରେ ମନାନ୍ତୁ । ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ସହିତ ଏହାକୁ ଖାଇ ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ । କାରଣ ଚା' କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପାନୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ।

For All Latest Updates

TAGGED:

TEA SNACKS PAIRINGSCHAI DAY CELEBRATIONCUTTING CHAI AND SNACKSMASALA CHAITEA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.