ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ବିନୟ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଗତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, କ୍ୟାରିଅର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବ । ସେହିପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।"
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ୍ୟାରିଅରରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଆଣିପାରେ ଏବଂ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ । ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମେଷ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
ବୃଷ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଆଣିଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ପୁରୁଣା ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ନିବେଶ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ମିଥୁନ:
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ ରହିବ। ନିବେଶ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ । ଧନ ଓ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ।
କର୍କଟ:
କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂଆ ଚାକିରିର ଯୋଗ ରହିଛି । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ବାସ କରି ଫସି ପାରନ୍ତି । ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମାସରେ ଶେଷ ଆଡକୁ କିଛି ବଡ଼ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ।
କନ୍ୟା:
କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ସୁଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ଏବଂ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପୁରୁଣା ଚାପ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ତୁଳା:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ତୁଳା ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା’ହେଲେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିବେ ।
ବିଛା:
ବିଛା ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ।ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ ।
ଧନୁ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଧନୁ ରାଶିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପୁରୁଣା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧାର କରଜରେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିପାରେ । ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି । ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥାକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମକର:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମକର ରାଶିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଏବଂ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ନିଜ ବାଣୀ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ବାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟନ କରି ଧୌର୍ଯ୍ୟବାନ ରହିବ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ:
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ-ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମୀନ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସମ୍ପତ୍ତି, ନିବେଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ । ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
ଶନିଙ୍କ ରାଶିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ; କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ? ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଚନ୍ଦ୍ର-ମଙ୍ଗଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ, ବୃଷ-କନ୍ୟା-ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ !
ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ବିନୟ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିବ । ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଦେଖିଚାହିଁ କରିବେକୁ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ପରିବାର, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେବ ।"
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)