ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏହା କେବଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ପୃଥିବୀର ଜୀବଜଗତ, ସମାଜ ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । କିଛି ବିଶେଷ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ସମୟ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା, ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।
ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଦିତ୍ୟ ଝାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 28 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ରାହୁ ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାସହ ଶନି ଗ୍ରହ ଓଲଟା ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ।
ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ କ'ଣ?
ଆଦିତ୍ୟ ଝାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହାକୁ ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଯୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତେଜନା, ଅସନ୍ତୁଳନ, ବିରୋଧାଭାସ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଯୋଗ ଏପ୍ରିଲ୍ 2025ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଏହା ପୁଣିଥରେ 28 ଜୁଲାଇରୁ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ । ବିଶେଷକରି କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟକୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ କେବଳ ମାନସିକ ଚାପ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...୯୫ ବର୍ଷ ପରେ ବିରଳ ସଂଯୋଗ, ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ହେବ ଖୁସିର ଦିନ
ତୁଳା: ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୋହଲିପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଘରୋଇ ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର; କନ୍ୟା-ମକର-କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟ !
ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ବସ୍ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ । ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ, ନଚେତ୍ ବଡ଼ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଅଗଷ୍ଟରେ ଦୁଇଥର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି, ମେଷ-କର୍କଟ-ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ !
ମୀନ: ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଅଗଷ୍ଟରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ୫ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ !
ଏହି ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ?
- ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ
- ବାଦବିବାଦ ଏଡାନ୍ତୁ
- ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ
- ଧ୍ୟାନ, ପୂଜା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତୁ
- ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)