ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଆଜି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା । ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ । କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ । କେଉଁମାନେ ରହିବେ ସତର୍କ ।
Published : September 21, 2025 at 7:11 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅନ୍ତ୍ୟନ୍ତ କଳ୍ପନାତ୍ମକ, ସୃଜନଶୀଳ, ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କଳାରେ ଭରପୁର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରିରୀକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଳ୍ପନା ଦୂନିଆଁରେ ଘୁରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କ୍ରମ ଉନ୍ନତି କରିବା ଗୁଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଜଭୁତ ହେବ । ଆଜି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ହେଉଛି । ପରିବେଶ ଜଳିଲା ଭଳି ଏବଂ ରାଗରେ ଭରପୁର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିରକ୍ତି ମନୋଭାବରେ ରହିବେ । ଶାନ୍ତ ରହିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ । ଜଳାଶୟ ଗୁଡିକରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଏତେ ସତର୍କ ନାହିଁ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସକାଳଟି ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ । ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ । ନିଜର ଅପମାନତା ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରେ । ନିଜକୁ ସଂଜତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି । ନିଜ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ । ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଏହି ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚଯ ସୁଧୁରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଘରେ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ।
କର୍କଟ: ନିଜର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମିୟତା ଛଡା ଦିନଟି ଆଦୌ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ବିରୋଧିତା ସାମୟିକ ଭାବେ ଦେଖାଦେବ । ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଚିଡିଚିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଲକଧନ୍ଦାରେ ପଡି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଦିନର ଅବଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସହୃଦୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମଦୁଃଖରେ ଭାଗୀଦାରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କମିଯିବ ।
ସିଂହ: ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ତାହା ସ୍ମୃତି ନିଦର୍ଶନର ସମାନ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଅଟେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସୁମଧୁର ଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏହାର କାରଣ ଅଟେ । ଆପଣ ନିପୁଣ ଭାବରେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିବାରୁ ସରକାରୀ କାମ କିମ୍ଵା ବେସରକାରୀ କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ । ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଘରପାଇଁ ଏଣୁତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନ ଅଟକାଇଲେ ସୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ । ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ, ଯାହା ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । ଆପଣ କିଛି କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ । ସରକାରୀ କାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଭାବପ୍ରଭଣ ଅଟନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅତି ମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ମାନସିକ ଉଲ୍ଳାସ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିବ । ବିନା ଡ଼ାକରାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଦୌ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବା ବିବାଦ ସ୍ଥଳୀରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ବିନ୍ଦୁରେ ଆଘାତ କରିବେ । ଆଜି ହଠାତ୍ ଆପଣ ଝଗଡା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମାତ୍ର କ୍ଷଣକୋପ ଏବଂ ଅସହନୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଆଯତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ । ପ୍ରାତଃ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁମୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଏକ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବେ । କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳଟି ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ କୌଣସି ବାଟରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ମାତ୍ର ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିନପାରେ । ଆପଣ ହଠାତ୍ ପେଟ ୟନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟଥା ଭୁଲବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଇନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ଵନ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଦୃଢ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ କରିବେ । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ଵା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରବୀଣତାର ୟଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ କିମ୍ଵା ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଅଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା କିମ୍ଵା ବାପତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଦିବସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ମାନସିକ ଗୋଲକଧନ୍ଦାରେ ପଡିଯାଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ମଜ୍ଜି ରହିଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଫେରିପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମବଦ୍ଧ ସଂବେଦନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ । ହଠାତ୍ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ । ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଏହାର ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ । ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କିମ୍ଵା ଘରର କୌଣସି ଏକ ଶୁଭକର୍ମ ଘଟିପାରେ । ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ହସଖୁସିରେ ସମୟ କାଟିବେ । ନିଜର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଳରେ ନିଜ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ । ନିଜର ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆପଣ ଉଲ୍ଳସିତ ହେବେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ଵନ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କ୍ଷୁବ୍ଧ ମନ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ଆଯତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଦ୍ମିଜାଜୀ ହେବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣ ଅଯଥାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆପଣ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷାର ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମନରୁ ଦୁଃଶ୍ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ସମ୍ଭବତଃ ଅପରାହ୍ନରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କିଛି ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ଵା ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ । ସମ୍ଭବତଃ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପାଚେରୀ ସ୍ୱରୁପ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ । ଆପଣ ନିଜେ ଅବିଚଳିତ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ଵନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ହଠାତ୍ ଅପମାନିତ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ପୁରୋଧା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଧର୍ଯ୍ୟଧରି ଶୁଭବେଳାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ । ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ । ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଅବସାଦ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ମୀନ: ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ଦିନଟିରେ ସେତେ ଶୁଭଫଳ ମିଳି ନପାରେ । ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ରହିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ କାରଣ ନଥାଇ କର୍ମ କରିବାରେ ବିଳମ୍ଵ ହେବ । ସହକର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ହାଲ୍କା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ମିଳିତ ଭାବେ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ । ଆଇନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ନୁହେଁ ।