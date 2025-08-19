ETV Bharat / lifestyle

ଏହି ଦିନ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, କେତେ ସମୟ ରହିବ ଗ୍ରହଣ ଓ ସୂତକ କାଳ ? - LUNAR ECLIPSE 2025

ଏହି ଦିନ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ । କେତେ ସମୟ ରହିବ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ । କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୂତକ କାଳ । କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ?

Lunar Eclipse 2025
Lunar Eclipse 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ମାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2025ର ଦ୍ବିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଘଟିବ, ଯାହା ପିତୃପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ବାସ ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଜୀବନ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପଡିଥାଏ ।

ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କ'ଣ:

ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ । ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥାଏ । ଏପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅହରହ ଚାଲିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ସେହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଛାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଗ୍ରହଣ ସମୟ:

ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି । ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି 9ଟା 57 ମିନିଟ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1ଟା 27 ମିନିଟ୍‌ରେ ଶେଷ ହେବ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ଏହି ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।

ସୂତକ କାଳ:

ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତରେ ସୂତକ କାଳ ଲାଗୁ ହେବ । ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏଥର ସୂତକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟା 57 ମିନିଟ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସୂତକ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଘରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜପ ଓ ତପର ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ରହିଛି । ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଜପତପ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରହଣ ସମୟ ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏଥର ପିତୃପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଥିବାରୁ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ।

ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ?

  • ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜପ, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ
  • ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
  • ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ବାର ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ
  • ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
  • ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ (ଅସୁସ୍ଥ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ)
  • ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶୋଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
  • ଘର ସାରା ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ
  • ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ପୂଜା ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ:

ଏହାସହ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 15 ଦିନ ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ । ଏହି ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଏହି ପରାଗ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପୂର୍ବ ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ପଲିନେସିଆ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର କିଛି ଅଂଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପିତୃ ତର୍ପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ପରାଗ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିତୃଦୋଷ ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କର୍ମ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୋଇପାରେ ।

