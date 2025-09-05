ଦୈନିକ କେତେ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଟନେସ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ - HOW MUCH CALORIES TO BURN A DAY
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ କଡ଼ା ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇପାରେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଦୈନିକ କେତେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମାଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର !
Published : September 5, 2025 at 2:02 PM IST
How Much Calories To Burn a day,ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଦବହୁଳତା ତଥା ଶରୀରର ଓଜନ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିବା ଆଜିକାଲି ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି । ଓଜନ ତୁରନ୍ତ କମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିବା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସହିତ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି ଉପାୟ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ଉପାୟ ଦ୍ବାରା ଶରୀରରୁ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଶରୀରରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ କରିବା ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ । ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ହିଁ ପଡିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଉପାୟରେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ । ତେବେ ଏପରି କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଦୈନିକ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଖବରରେ ଫିଟନେସ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ତଥା ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଚ୍ ରାକ୍ଷୀ ସିଂଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଜାଣିବା ।
ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଫିଟନେସ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ସିଂଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 300ରୁ 500 କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ କେତେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ 25 ରୁ 35 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହସାର (ଫ୍ୟାଟ)ର ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 300ରୁ 400 କ୍ୟାଲୋରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 35 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ନେହସାର (ଫ୍ୟାଟ)ର ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କିପରି କରିବେ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ?
- ନିୟମିତ ଭାବେ 40 ମିନିଟ ଧରି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟ୍ରେଚିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ରୀନ ଟି ଓ ବ୍ଲାକ କଫି ପିଅନ୍ତୁ ।
- ଦିନରେ 5ରୁ 6ଥର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏକାଥରେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- କମ୍ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ।
- ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦୈନିକ 8 ଗ୍ଲାସ ପାଖାପାଖି ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ:
ଶରୀରରୁ ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ । ଯେପରି କି...
- ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ବା (Whole Grains) ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ଭୋକ ଲାଗି ନ ଥାଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀର ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା ଓ ଯଅ ଆଦି ଶସ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
- ବାଦାମରେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ରହିଥାଏ । 10 ରୁ 12ଟି ବାଦାମରେ ମାତ୍ର 100 କ୍ୟାଲୋରୀ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣ ବାଦାମକୁ ନିଜର ଜଳଖିଆ ବା ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
- ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ଅଣ୍ଡାରେ କମ୍ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରୀ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ ।
- ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣ ମାଛକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଛଣା ହୋଇଥିବା ମାଛ ଖାଇବା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଆପଣ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ।
ଏପରି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ:
କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜିମ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ କଠିନ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣ ମଜାଦାର ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ୟାଲୋରୀକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସଧାରଣ ଘରକାମ ଯେପରି ଘର ଝାଡୁ ପୋଛା, ଲୁଗାସଫା କରିବା ଭଳି କାମ କରି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ନିଜ ସାଥୀ, ସନ୍ତାନ ତଥା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି କ୍ଷଣ ନାଚି ଗାଇ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲୋରୀ କମାଇପାରିବେ । ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଦ୍ବାରା କେବଳ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଆପଣ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କିଣାକିଣି(Shopping)ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶରୀରରୁ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ
ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲୋରୀକୁ କମ୍ କରିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ 500ରୁ ଅଧିକା କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।