ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମତୀଥି ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥୀରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଜ୍ୟୋତିଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ଅରୁଣ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଓଲଟା ଚଳନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ । ସେହିପରି ଗ୍ରହଙ୍କ ରାଜକୁମାର ବୁଧଦେବ ସିଧାସଳଖ ଗତି କରିବେ । ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ବିଶେଷକରି 4ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
ପଣ୍ଡିତ ଅରୁଣ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଲଟା ଚଳନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ପ୍ରଭାବି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ । "ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମତୀଥିରେ ଏହି ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ 4ଟି ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ । ବିଶେଷକରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶର୍ମା ।
ବୃଷ:
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଓଲଟା ଗତି ଯୋଗୁଁ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଧନ ଆଗମନର ପଥ ଖୋଲିବ । ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଭବାନ ହେବେ ।
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମୟ ଆସିବ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ । ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ନିବେଶ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବେ । ମହିଳାମାନେ ଘରକୁ ଏକ ଦାମୀ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ, ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଆଣିବ । ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ମନ ଖୁସି ହେବ । ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ । ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମାଡିବ ନାହିଁ । ଏକ ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା କାର କିଣି ପାରିବେ ।
ମୀନ:
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାର ସମୟ । ନିବେଶରୁ ଲାଭ ହେବ । ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାରରେ ସ୍ନହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥ ଖୋଲିଯିବ । ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ବୀକୃତି ମିଳିବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
ପଣ୍ଡିତ ଅରୁଣ ଶର୍ମା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ । ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)