ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଜ୍ୟାତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ଅଜୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା ବୁଦ୍ଧି ଓ ବାଣୀରେ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ସକାଳ 11ଟା 43 ମିନିଟ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଯାହାଦ୍ବାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିବ । ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ରାତି 2ଟାରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯିଏ ସାହସ ଓ ନେତୃତ୍ବ ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ବଢାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସକାଳ 7ଟା 21 ମିନିଟ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ଓ ପରେ ଧ୍ରୁବ ଯୋଗର ସଂଯୋଗ ହେବା ଫଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ଓ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
କନ୍ୟା ରାଶି:
କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବହୁତ ଖାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୁଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଭ ମିଳିପାରେ । କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହସଖୁସିରେ କଟିବ । ଅଚାନକ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ । ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିବା କାମ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବ ।
ଧନୁ ରାଶି:
ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ସମୟ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଅନୁକୁଳ ରହିବ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ । ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ହେବ । କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ । ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୁରି ଉଠିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଚାକିରି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଭୟ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସଂକେତ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଫାଇନାଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଜୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲହୁଣୀ-ଚିନି ଓ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । ଏହାସହ "ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ" ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ । ଫଳରେ ଶୁଭ ଭଳ ଦୁଇଗୁଣିତ ହେବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)