ଅଯୋଧ୍ୟା, ଶିମଲା ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ IRCTCର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଫର, ଏମିତି ବୁକ କରନ୍ତୁ
ଭାରତୀୟ ରେଳ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ(IRCTC) ଅଯୋଧ୍ୟା, ଶିମଲା ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଆଣିଛି ।
Published : September 14, 2025 at 2:05 PM IST
Irctc Rajasthan Ayodhya Shimla Tour, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ରେଳ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ(IRCTC) ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର 18000ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଶିମଲା ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଏହି ଟ୍ରାଭେଲ ପ୍ୟାକେଜରେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସହିତ କ୍ୟାବର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ୟାକେଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଇଆରସିଟିସି (IRCTC) ୱେବସାଇଟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରୁ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ପରେ ସହଜରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ବୁକ କରିପାରିବେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା IRCTC ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ନୂଆ ଟୁର ପ୍ୟାକେଜ ବିଷୟରେ...
ଶ୍ରୀରାମ ଦର୍ଶନ ପ୍ୟାକେଜ:
ବିଶେଷତ୍ବ:
ଏହି ପ୍ୟାକେଜର ଯାତ୍ରା କୋଲକାତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା 5 ରାତି ଓ 6 ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭ୍ରମଣ ପ୍ୟାକେଜ ଅଟେ ।
ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଆଦି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାବ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବ ।
ଆଇଆରସିଟିସି (IRCTC) ୱେବସାଇଟରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ସହିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନାମକ ପ୍ୟାକେଜ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ଆପଣ ରେଲୱେର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରୁ ଟିକେଟ ବୁକ କରିପାରିବେ ।
କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ:
- ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟୁର ପ୍ୟାକେଜରେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା- 16,150 ଟଙ୍କା
- ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟୁର ପ୍ୟାକେଜର ଦାମ- 15,750 ଟଙ୍କା
- ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ- 5250ଟଙ୍କା
ଶିମଳା- କୁଫରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍:
ବିଶେଷତ୍ବ:
ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ପାହାଡ଼ର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଯାତ୍ରା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ଏହା 3 ରାତି ଓ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ଶିମଲା, ହଠୁମାତା ମନ୍ଦିର ଓ ନାରକଣ୍ଡା ଆଦି ସ୍ଥାନ ବୁଲିବେ ।
ଏହି ପ୍ୟାକେଜ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହାର ଟିକେଟ ଆଇଆରସିଟିସି (IRCTC) ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ୱେବସାଇଟରୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ବୁକ କରିପାରିବେ ।
କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ:
- ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟୁର ପ୍ୟାକେଜରେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା- 16,360ଟଙ୍କା
- ତିନି ଜଣଙ୍କ ଟୁର ପ୍ୟାକେଜରେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା- 15,160ଟଙ୍କା
- ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ- 12,770 ଟଙ୍କା
ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ୟାକେଜ:
ବିଶେଷତ୍ବ:
ଯଦି ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନର ଐତିହାସିକ ସହର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଘାଟିର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାକେଜ ଅଟେ ।
ଏହା ଜୟପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ କ୍ୟାବର ସୁବିଧା ରହିଛି ।
ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣ ଜୟପୁର, ଉଦୟପୁର, ଅଜମେର ଓ ପୁଷ୍କର ଆଦି ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରିବେ ।
ଏହି ପ୍ୟାକେଜ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଆଇଆରସିଟିସି (IRCTC) ୱେବସାଇଟରୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ବୁକ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: IRCTC ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ଯାତ୍ରା: ୧୭ ଦିନରେ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍
ତୁରନ୍ତ IRCTC ସହ କରନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍; ନଚେତ ହୋଇପାରିବନି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍
କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ:
- ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟୁର ପ୍ୟାକେଜରେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା- 12,840ଟଙ୍କା
- ତିନି ଜଣଙ୍କ ଟୁର ପ୍ୟାକେଜରେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା- 11,910ଟଙ୍କା
- ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ- 10,530 ଟଙ୍କା
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡ଼ିକର ଟିକେଟ ଆଇଆରସିଟିସି (IRCTC) ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ହେଉ ଆଇଆରସିଟିସି (IRCTC)ର ଏହି ବମ୍ପର ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ।