ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରହିବ କୃପାଦୃଷ୍ଟି, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜିର ରାଶିଫଳ । ଗୁରୁବାର କେମିତି କଟିବ ଦିନ । କାହା ଉପରେ ରହିବ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ । କେଉଁ ରାଶି ରହିବେ ସତର୍କ ।
Published : October 9, 2025 at 7:01 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ । ପରିବାରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟଭାଟ ହୋଇ ପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସଂଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଖୁସିବାସୀ ପାଇଁ ଜିନିଷର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ହିସାବକିତାବ ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ । ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥରେ ପଡିପାରନ୍ତି । ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଶାନୁତୀତ ଭାବରେ ବଢିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଵ । ଶତ୍ରୁତା ଅନୁସାରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଵେ । ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ସେମାନେ ଧରାଶାୟୀ ହେଵେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ । ଆଖି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ । ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ନ ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ । ଦ୍ବିପ୍ରହର ପରେ ସମସ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନ ଲାଭାଦାୟୀ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ ମନରୁ ନକରାତ୍ମକ ଭାବନା ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଧର୍ମାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲାଗି ପଡିପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ବଢିଆ ଦିନ । ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ, ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ମତେ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଆପଣ ଅଲଗା ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଭାବ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଶା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଵ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ମନ ଓ ହୃଦୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ନିଜସ୍ଵ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ବ ଵ୍ୟତିତ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘ ଵର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦରେ ମଜ୍ଜି ରହି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେବେ । ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ଅତି ଉତ୍ତମ । ଆପଣ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଏବଂ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ କରିବା ପରି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟଦା ବଢିବ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପରିବେଶ ସାରାଦିନ ଅନୁକୂଳମୟ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶତୃମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ପାଇପାରିବେ ।
ଧନୁ: କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ । ଯେତେଵେଳେ ଆପଣ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ନିଜ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମିଳିଵାକୁ ଥିଵା ଫଳ ନିହାତି ମିଠା ହେଵ । ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଵାର ସହ ହସଖୁସି ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟର ସମୟ । ଆଜି ଦିନଟି କୌତୁକରେ ଭରା ।
ମକର: ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ହିଁ ସଫଳତାର ଦ୍ଵାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଵ । ନିଜର ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଵ୍ୟଵହାର ଦ୍ଵାରା ସଫଳତାର ନିକଟଵର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଵେ । ଆପଣ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ଵ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି । ନିଜର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାଵିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ଏକ ଵିଶେଷ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାରଣ ଦେଵାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଵନି । କାରଣ କିଛି ଵି ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଵ୍ୟଵସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ସଫଳତାର ନିକଟଵର୍ତ୍ତୀ ହେଵେ ।
ମୀନ: ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ଭିତରେ ସାରାଦିନ ବୁଡ଼ି ରହିଵେ । ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଵେ ନାହିଁ । କଳହ ଠାରୁ ଦୂରେଇଵାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କରନ୍ତୁ ।