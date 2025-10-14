ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ମିଳିବ ପ୍ରଶଂସା-ସୁସମ୍ବାଦ
ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଦିନ । କିଏ କାହାକୁ ମିଳିବ ସୁସମ୍ବାଦ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : October 14, 2025 at 6:55 AM IST
ମେଷ: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତ୍ତନ ଲାଗି ରହିବ । କିନ୍ତୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ସଂଧ୍ୟା ସମୟ ଭଲରେ କଟିବ । ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ସଂଗୀତକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାପରି ଲାଗିବ । ସହଜ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କାମ ମିଳିବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ।
ମିଥୁନ: ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । ନିଜ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ । ବାସଗୃହର ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢିବ । ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ପାଇବେ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ କିପରି ଉନ୍ନତ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ । ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢିବ । ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ।
ସିଂହ: ନିଜର ମହତ୍ତ୍ବକୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି । ଲୋକଙ୍କୁୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ । ନୂଆ ଡିଲ୍ କରି ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ କଳା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ । ନିଜଲୋକଙ୍କୁୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆସବାବପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସଂଧ୍ୟାରେ ପ୍ରିୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଦାମୀ ଉପହାର କିଣିବେ ।
ବିଛା: ନିଜର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ । ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ଧନୁ: ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କର୍ମ ଦୁଇଟିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୟୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆଗ୍ରହ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।
ମକର: ଦୁନିଆରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହା ଠାରୁ ସେହିପରି ସହଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ । ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ । ସୁସମ୍ବାଦ ମିଳିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ ଯଶ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ । ଚାରିଆଡୁ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ । ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଦାୟକ ।
ମୀନ: ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଯାହାକି ପରିବାରରେ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କିଛି ପୁରୁଣା ଡିଲ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ।