ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ବଡ଼ବଡ଼ ସହରରେ ଘରର ଦାମ୍ ଆକାଶଛୁଆଁ । ଦିନକୁ ଦିନ ଘର ଦାମ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର କିଣିବାର ସ୍ବପ୍ନ, ସ୍ବପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି । ସେପଟେ ଭଡ଼ାଘର ରେଣ୍ଟ୍ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳରେ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାକୀ ରହିବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ସହରର ଏହି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଏକାକୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି ନୂତନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ, ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି (Hobosexuality), ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବହାରର ନାମ । ତେବେ ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...
ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ
ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବବିତ୍ ଡକ୍ଟର ମୀରା ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ‘ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ (ହୋବୋ (Hobo) ଓ ସେକ୍ସୁଆଲିଟି (sexuality)କୁ ନେଇ ଗଠିତ । ହୋବୋ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଏବଂ ସେକ୍ସୁଆଲିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ । ସରଳ ଭାଷାରେ, ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କାହା ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ।
ଏଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ଆସକ୍ତି ନଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ରହିବା ଫଳରେ ଆଶ୍ରୟ (Shelter) ଓ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା । ଏଥିରେ, ଉଭୟ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଚୁକ୍ତି (Deal) କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଜଣେ ଇମୋସନାଲ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ (Physical Satisfaction) ପାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରୟର ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ।
ସହରରେ ବଢୁଛି ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍
ସହରରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ଜୀବନଶୈଳୀ ଜୀଇଁବା । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଘରଭଡ଼ା, ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଯାତାୟତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ଅଧିକ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି । ହଷ୍ଟେଲ, ପିଜି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍କୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଛି । କିଛି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଏଭଳି ସାଥୀ ମିଳିଯାଆନ୍ତି । ଯାହା ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସହଜ କରିଦେଉଛି ।
ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ?
'ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି' ଶବ୍ଦଟି ମୂଳତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଭାରତରେ, ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ କ୍ରମଶଃ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି । ଆପଣ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆକାଶଛୁଆଁ ଘର ଭଡ଼ା ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ । ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ବଡ଼ବଡ଼ ସହରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ରହିବା, ଖାଇବା ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା, ସେଠାରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରେ
ଏହି ଦିନ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, କେତେ ସମୟ ରହିବ ଗ୍ରହଣ ଓ ସୂତକ କାଳ ?
Social And Psychological Effects:
- ଡାକ୍ତର ମୀରା ଶାହ, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଇମୋସନାଲ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ଦିଏ ନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ମାନସିକ ଚାପ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
- ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ ରୁମମେଟ୍ କିମ୍ବା ସେୟାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଜନ୍ତୁ ।
- ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାପ ଏବଂ ଏକଲାପଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
(Disclaimer:ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା, ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କନ୍ତୁ । ଏହା ETV Bharatର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ )