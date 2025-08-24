ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ (27 ଅଗଷ୍ଟ )ରେ ଏକ ବିରଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ ମିଶ୍ରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବରୁଣ ଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ଯୋଗ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ୟାରିୟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ ।
ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ବରୁଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ, ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କାରକ ଭାବରେ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହ 120 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଶୁଭ ଯୋଗ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ପଙ୍କଜ ମିଶ୍ରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଏହି ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ, ବିଶେଷକରି 3ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ ।"
ମେଷ:
ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ମେଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବ । ପରିବାର ଲୋକ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଗ ଫିଟିବ । ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ।
କର୍କଟ:
ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ନୂତନ ଆୟ ଉତ୍ସ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ । ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଏହି ସମୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଶ ଏବଂ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।" ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବେ ।
ମୀନ:
ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ । କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ । ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ ପାଇବେ । ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ । ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ । ପ୍ରେମୀମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦାମୀ ଉପହାର ପାଇବେ । ବିଦେଶ ଯିବାର ଆଶା ପୂରା ହେବ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାମଲାର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ । ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ଅନ୍ୟ ରାଶି ଉପରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବ
ଯଦିଓ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗର ଲାଭ ମେଷ, କର୍କଟ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ହେବ, ଏହି ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସଫଳତା, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ଲାଭ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଏହି ଯୋଗ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।"
