ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାତି ପାହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସବମୁଖର ମାହୋଲ । ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ବା ମିଠା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆରୁ ତିଆରି ଲଡୁ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ନୈବେଦ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ସମସ୍ତେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେପରି ତାଜା ନଡ଼ିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ସେହିପରି ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିଟାମିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ସେଲେନିୟମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ । ଏହାସହ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୁଏ । ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଚୋବାଇଲେ ମୁଖ ଘା’ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
ଲଡୁ ଏପରି ଏକ ମିଠା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ । ଅନେକ ଲୋକ ଜନ୍ମଦିନ, ପର୍ବ ଏବଂ ବିବାହରେ ଲଡୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି । ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲଡୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଲଡୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିଆରି କରାଯାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ତାଜା ନଡ଼ିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଲଡୁ ତିଆରି କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆରୁ ଲଡୁ ତିଆରି କରିବାର ଏକ ରେସିପି ଆଣିଛୁ । ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆରୁ ଲଡୁ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଏହା ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ।
ଲଡୁ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ:
- ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ - ୪ଟି
- ଘିଅ - ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ
- କାଜୁ - ୧୦ଟି
- ବାଦାମ - ୬ଟି
- ବାଦାମ - ୧ ଚାମଚ
- ପୋସ୍ତ ବିହନ - ୧ ଚାମଚ
- କ୍ଷୀର - ୨ କପ
- ଚିନି - ୨ କପ
- କଦଳୀ ପାଉଡର - ୧ ଚାମଚ
ନଡ଼ିଆ ଲଡୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ?
ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ବସାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଟାନ୍ତୁ । କ୍ଷୀର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲେ, ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଚୋପାକୁ ଏକ ଗ୍ରେଟରରେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ । ଗ୍ରେଟେଡ୍ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ ଏବଂ ବାଦାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେସି ଦିଅନ୍ତୁ । ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ, ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଘିଅ ପକାଇ କାଜୁ ପକାଇ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜନ୍ତୁ । କାଜୁ ହାଲୁକା ଭଜା ହେବା ପରେ, ବାଦାମ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜନ୍ତୁ । ଶେଷରେ ପୋସ୍ତ ମଞ୍ଜୀ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆକୁ ସେହି ଘିଅରେ ଭାଜନ୍ତୁ । ନଡ଼ିଆ ଭଜା ହେବା ପରେ, ଫୁଟା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ତାପରେ ଚିନି ପକାଇ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଚିନି ତରଳିଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ମିଶ୍ରଣ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ହାତରେ ଘିଅ ଲଗାଇ ଲଡୁ ମିଶ୍ରଣରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ନେଇ ଲଡୁ ଆକାରର ଗୋଲ ଗୋଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।