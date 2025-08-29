ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବ ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2025ର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପୁର୍ଣ୍ଣିମା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ)ରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଏହାସହ ଏହି ଦିନଠାରୁ ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସୂତକର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କ'ଣ:
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ । ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥାଏ । ସୌରଜଗତରେ ଏପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅହରହ ଚାଲିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ସେହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଛାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏହି ସମୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ବିଶେଷକରି କୁମ୍ଭ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସମୟରେ ସଂଯମ, ସାଧନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"
ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି 9ଟା 57 ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1ଟା 27 ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ହେବ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଚାପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।
କର୍କଟ: ପଣ୍ଡିତ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ।
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷତିର ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ରବି ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ । ଯାତ୍ରା, ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ନିବେଶକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସଂଯମ ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।
କେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତ ସହ ସମଗ୍ର ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।
ସୂତକ କାଳ:
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତରେ ସୂତକ କାଳ ଲାଗୁ ହେବ । ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏଥର ସୂତକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟା 57 ମିନିଟ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସୂତକ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଘରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ?
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜପ, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ବାର ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ
ଘର ସାରା ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ (ଅସୁସ୍ଥ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ)
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶୋଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ପୂଜା ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ ।
2025 ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ:
ଏହାସହ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 15 ଦିନ ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ । ଏହି ପରାଗ ଭାରତରେ ଯଦିଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଏହି ପରାଗ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପୂର୍ବ ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ପଲିନେସିଆ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର କିଛି ଅଂଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପିତୃ ତର୍ପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।