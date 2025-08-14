ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଚଳିତବର୍ଷ ଏକ ଲମ୍ବା ୱିକେଣ୍ଡ ନେଇ ଆସୁଛି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । କେଉଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ପ୍ଲାନ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ । ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ 12ତମ ବୃହତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଏଠାରେ ବହୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସର ପ୍ଲାନିଂ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ? ଜଲଦି ନିଜର ବ୍ୟାଗ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିରିଆନୀର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଜଲଦି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତୁ ।
ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବୁ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ସମୟ କାଢି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
1. ୱାରଙ୍ଗଲ:
ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ମାତ୍ର 150 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ୱାରଙ୍ଗଲ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଗନ୍ତାଘର । ୱାରଙ୍ଗଲର ଦୁର୍ଗ, ଏହାର ଭବ୍ୟ ପ୍ରବେଶପଥ ଓ ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥ ସତେ ଯେପରି ଇତିହାସର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ତମ୍ଭାକାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଓ ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ । ବୋନସ ଟିପ୍ ଏହାର ସବୁସ୍ଥାନକୁ ଅଧାଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ ।
2. ଅନନ୍ତଗିରି ହିଲ୍ସ:
ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସୋରଶବ୍ଦରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାହା ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି, କଫି ଓ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ମିନି ଉଟିର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଦେବ । ଏହି ସ୍ଥାନହେଲା ଅନନ୍ତଗିରି ହିଲ୍ସ । ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ମାତ୍ର 80 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ବର୍ଷାଦିନର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ । ଘନ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରେକିଂ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଅଧିକ ଲୋଡ଼ା ! ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ପରିଶେଷରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଗରମାଗରମ ପକୋଡ଼ା ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
3. କରିମନଗର:
ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରା ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସଠିକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଆପଣ ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋଅର ମନୈର ଡ୍ୟାମରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ଏଲଗାଲାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହା ଏକ କୋଳାହଳମୟ ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠାରେ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।
4. କୁନ୍ତଲା ଝରଣା(Waterfalls):
ଏହା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଝରଣା ଅଟେ । ବର୍ଷାଦିନରେ ଏଠାରୁ ଆପଣ ଅଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଏହା ଆଦିଲାବାଦଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ 260 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଢିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ହେଲେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିବ ।
5. ଭଦ୍ରାଚଳମ୍:
ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଅଟେ । ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୂଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ । ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ଧୀର ପରିବେଶ ସହରର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବ । ଏଠାରେ ନୌବିହାରର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ । ନିକଟସ୍ଥ ପାପି ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ ।
6. ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର:
ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଦୂରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଏକ ବୃହତ୍ତ ଡ୍ୟାମ ଅଟେ । ଏହା କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ନାଗାର୍ଜୁନକୋଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚି ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ । ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବର୍ଷାଋତୁ ଟ୍ରିପ ପାଇଁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ, ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ !
7. ମେଡକ:
ମେଡକ କ୍ୟାଥଡ୍ରାଲ ଏସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୃହତ୍ତମ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଯେପରି ଏକ ତିତ୍ରକରର କାନଭାସରୁ ଆସି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି ଭଳି ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ 100କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠାରେ ଆପଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।