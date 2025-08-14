ETV Bharat / lifestyle

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ: ଲଙ୍ଗ ୱିକେଣ୍ଡରେ ବୁଲନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ... - WEEKEND SPOTS IN TELANGANA

ଚଳିତବର୍ଷ ଏକ ଲମ୍ବା ୱିକଏଣ୍ଡ ନେଇ ଆସୁଛି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ବୁଲନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ । ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନର ମଜା ।

Head to these scenic spots if you haven't made any plans for the long weekend
Head to these scenic spots if you haven't made any plans for the long weekend (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2025 at 9:37 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଚଳିତବର୍ଷ ଏକ ଲମ୍ବା ୱିକେଣ୍ଡ ନେଇ ଆସୁଛି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । କେଉଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ପ୍ଲାନ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ । ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ 12ତମ ବୃହତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଏଠାରେ ବହୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସର ପ୍ଲାନିଂ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ? ଜଲଦି ନିଜର ବ୍ୟାଗ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିରିଆନୀର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଜଲଦି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତୁ ।

ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବୁ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ସମୟ କାଢି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।

1. ୱାରଙ୍ଗଲ:

ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ମାତ୍ର 150 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ୱାରଙ୍ଗଲ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଗନ୍ତାଘର । ୱାରଙ୍ଗଲର ଦୁର୍ଗ, ଏହାର ଭବ୍ୟ ପ୍ରବେଶପଥ ଓ ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥ ସତେ ଯେପରି ଇତିହାସର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ତମ୍ଭାକାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଓ ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ । ବୋନସ ଟିପ୍ ଏହାର ସବୁସ୍ଥାନକୁ ଅଧାଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ ।

2. ଅନନ୍ତଗିରି ହିଲ୍ସ:

ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସୋରଶବ୍ଦରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାହା ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି, କଫି ଓ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ମିନି ଉଟିର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଦେବ । ଏହି ସ୍ଥାନହେଲା ଅନନ୍ତଗିରି ହିଲ୍ସ । ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ମାତ୍ର 80 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ବର୍ଷାଦିନର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ । ଘନ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରେକିଂ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଅଧିକ ଲୋଡ଼ା ! ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ପରିଶେଷରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଗରମାଗରମ ପକୋଡ଼ା ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

3. କରିମନଗର:

ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରା ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସଠିକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଆପଣ ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋଅର ମନୈର ଡ୍ୟାମରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ଏଲଗାଲାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହା ଏକ କୋଳାହଳମୟ ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠାରେ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।

4. କୁନ୍ତଲା ଝରଣା(Waterfalls):

ଏହା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଝରଣା ଅଟେ । ବର୍ଷାଦିନରେ ଏଠାରୁ ଆପଣ ଅଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଏହା ଆଦିଲାବାଦଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ 260 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଢିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ହେଲେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିବ ।

5. ଭଦ୍ରାଚଳମ୍:

ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଅଟେ । ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୂଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ । ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ଧୀର ପରିବେଶ ସହରର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବ । ଏଠାରେ ନୌବିହାରର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ । ନିକଟସ୍ଥ ପାପି ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ ।

6. ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର:

ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଦୂରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଏକ ବୃହତ୍ତ ଡ୍ୟାମ ଅଟେ । ଏହା କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ନାଗାର୍ଜୁନକୋଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚି ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ । ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ।

7. ମେଡକ:

ମେଡକ କ୍ୟାଥଡ୍ରାଲ ଏସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୃହତ୍ତମ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଯେପରି ଏକ ତିତ୍ରକରର କାନଭାସରୁ ଆସି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି ଭଳି ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ 100କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠାରେ ଆପଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।

