କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ - HEALTH BENEFITS OF BANANA LEAF

ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକାରିତା ରହିଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ
କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ (CANVA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2025 at 7:17 PM IST

Health Benefits of Banana Leaf, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ, ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଆଦି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଦଳୀ ପତ୍ରର ଚାହିଦା ବଢିଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭୋଜିଭାତରେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷା ଯାଇଥାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇନଥାଏ । ଏପରି ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକାରିତା ରହିଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ପ୍ରାକୃତିକ ରୋଗନାଶକାରୀ:

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପଲିଫିନୋଲ୍ସ ନାମକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ ରହିଛି । ଏହା ହାନିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କୁ ନାଶ କରିଥାଏ । ଏହି ପତ୍ରରେ ଗରମଗରମ ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଗଲେ ଏଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ।

ପୋଷକତତ୍ତ୍ବ:

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପଲିଫିନୋଲ୍ସ, ଭିଟାମିନ ଏ, ଭିଟାମିନ ସି ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ । ଖାଦ୍ୟ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପରଷା ଗଲେ, ଏହି ଭିଟାମିନ ଗୁଡିକ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶି ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବଢିଯାଇଥାଏ ।

ସ୍ବାଦ ବଢାଇଥାଏ:

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ପତ୍ରର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ବାଦ ରହିଛି, ଯାହା ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ପରଷା ଯିବା ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ବାହାରିଥାଏ । ଏହି ସୁଗନ୍ଧ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ ।

ପରିବେଶ ପାଇଁ ହିତକର:

ଆଜିକାଲି ଭୋଜିଭାତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡିସପୋଜେବଲ ପ୍ଲେଟ ବଦଳରେ ଏହା ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଫୋମ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ:

କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଶତପ୍ରତିଶତ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ଅଟେ । ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ପରିବେଶରେ ମିଶିଯାଏ ଓ ମାଟିରେ ଖତସାର ହୋଇଯାଏ । ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷକଙ୍କ ଭଳି ହାନିକାରକ ନୁହେଁ ।

ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ:

କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ଉଷ୍ମତା ସହଜରେ ସହି ନେଇଥାଏ । ଏହାର ପତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ମହମ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲାଗିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏବଂ ଏଥିରୁ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ହାନିକାରକ କେମିକାଲ କ୍ଷରିତ ହୋଇନଥାଏ ।

ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ:

ସିନ୍ଥେଟିକ ପ୍ଲେଟ ପରି କଦଳୀ ପତ୍ର ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶି ନ ଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବଜାୟ ରହିଥାଏ ।

ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ:

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଥିବା ପଲିଫିନୋଲ୍ସ, ପାଚକ ଏନଜାଇମ୍ସର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଉତ୍ତମ ପାଚନ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ।

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଭୋଜନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ ଆମର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣରୁ ଲାଭପ୍ରଦ ।

(ଡିସକ୍ଲେମର: ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ନାହିଁ। ପାଠକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ETV ଭାରତ ଏହି ସୂଚନାର ପ୍ରାମାଣିକତା କିମ୍ବା ବୈଧତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।)

