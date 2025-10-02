ବିଜୟା ଦଶମୀ; ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 2, 2025 at 7:18 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ସରକାରୀ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଏବଂ କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ମନେ ହେଉଛି। ସେମାନେ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ। ଆଜି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଏବଂ ଆପଣ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାପି ରହିବ, ଯାହା ଆଜି ଭାରୀ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶା ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି।ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଦୃଢ଼ତାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ରଖିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
ମକର : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମନୋଭାବ ଆଣିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶୁଭ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପକ୍ଷ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ହାରାହାରି ଦିନ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ।