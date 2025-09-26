ମା' ମହାଗୌରୀଙ୍କ ମିଳିବ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହାଷ୍ଟମୀରୁ ୫ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ !
ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀରେ ଏହି ୫ଟି ରାଶି ସଫଳତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଦେବୀ ମହାଗୌରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
Published : September 26, 2025 at 8:48 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ବା ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ । ଏହି ଦିନ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ରୂପ ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ । କାଶୀର ବିଶିଷ୍ଠ ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଅଜୟ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ 5ଟି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ମା' ମହାଗୌରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, 5 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । କ୍ୟାରିୟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ତେବେ କେଉଁ 5ଟି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ମା' ମହାଗୌରୀ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ମେଷ: ଗ୍ରହ ଚଳନ ପ୍ରଭାବରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି । ମା' ମହାଗୌରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । କୌଣସି ଏକ ସ୍ତରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ । ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ । ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ । ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ । ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ଅଫର ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ କମାଇବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ପ୍ରତ୍ଯେକ କାମ ସଫଳ ହେବ । ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନୀଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ । ଏହା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବୀ ମହାଗୌରୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ରହିଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ଏହାସହ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଫଳ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମାଡିବ ନାହିଁ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନୂତନ ପଦ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ବହୁଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରି ମାମଲାର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ । ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମାତ୍ର, ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିବେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ମହାଷ୍ଟମୀ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ । ଏକ ବଡ଼ କ୍ୟାରିଅର ସଫଳତା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗ୍ରହ ଚଳନ ଦୃଢ଼ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ । ଲାଭ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମିଳିପାରେ । ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ଫେରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଫଳରେ ଆପଣ ସେଭିଂ କରିପାରିବେ । ନିବେଶରୁ ଲାଭବାନ ହେବ । ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ । ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ । ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଘରେ ଲାଗିରହିଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜାରେ ବିତିବ । ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ମକର: ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀରେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ । ଏହା ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବାର ହୋଇପାରେ । ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ । ଶକ୍ତି ସହିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ବହୁଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ରହିବ । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ । ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତ ଉତ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ । ଦାମୀ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିବେ । ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଯାନବାହାନ କିଣିବା ଭଲ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଦେବ । ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡିତ ଖିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ମହାଷ୍ଟମୀ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ହେବ । ପ୍ରାର୍ଥନା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଆଣିବ । ଏକ ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ରହିବ । କୌଣସି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବେ । ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ । ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆକାଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ମହାଗୌରୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ସଫଳତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)