Rakhis to avoid in Raksha Bandhan, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଏହି ପର୍ବକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ । ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାମନା କରିଥାଏ । ହେଲେ ଅଜାଣତରେ ଏପରି କିଛି ଭୂଲ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଖବରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ ।
ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ:
ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ରାକ୍ଷୀ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷୀ ବ୍ରେସଲେଟ ଆଦି ମିଳୁଛି । ଏପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଟୁନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ରାକ୍ଷୀର ପ୍ରଚଳନ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଫ୍ୟାସନ ବଜାରରେ ଚାଲୁଛି । ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ରକ୍ଷାସୁତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ।
ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଥିବା ରାକ୍ଷୀ:
କିଛି ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଥିବା କିମ୍ବା ଚିତ୍ରଥିବା ରାକ୍ଷୀକୁ ପବିତ୍ର ମାନିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଛୋଟ ପିଲା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଏହା ଖେଳିଥାନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଦେବତାଙ୍କ ଅନାଦର ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।
କଳାରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରତିକ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ଚୟନ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଏପରି କରିଲେ ରାକ୍ଷୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ । ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ସୂତା ରାକ୍ଷୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମେଟାଲ ରାକ୍ଷୀର ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଚିତ:
ରାକ୍ଷୀ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଅଟେ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତାରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ପ୍ଲାଷ୍ଚିକ, ମେଟାଲ କିମ୍ବା ବହୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରାକ୍ଷୀ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ବ ହରାଇଦିଏ ।
ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ରାକ୍ଷୀ:
କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ବାମ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାକ୍ଷୀ:
ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇର ଡାହାଣ ହାତରେ ସର୍ବଦା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ । ଡାହାଣ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନନ୍ତି । ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଭାଇର ମଥାରେ ତିଳକ ମାରି ମିଠା ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ।
କେଉଁ ସମୟରେ ବାନ୍ଧିବେ ରାକ୍ଷୀ:
ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିବା ଅନୁଚିତ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ ।
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ:
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଭଉଣୀ ଧ୍ୟାନ ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ ଫ୍ୟାସନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା ଭୂଲ । ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଭାଇ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା:
କେବଳ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ । ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳକାମନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତାଙ୍କ ଭଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ସଫଳତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ।
ରାକ୍ଷୀକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ରାକ୍ଷୀ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଭଉଣୀଟିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହଭାବରେ ଭାଇ ହାତରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିଥାଏ । ଏହାକୁ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗିବା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।
ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏକ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ ଓ ଶୁଭ ଉର୍ଜାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ । ଏହି ଦିନରେ ଭାଇର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ମନାସି ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିଥାଏ । ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏପରି ଭୁଲ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ । ଭୂଲ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ଦ୍ବାରା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।
