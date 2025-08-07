Essay Contest 2025

ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ମିଳିପାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ - CELEBRATE RAKSHA BANDHAN 2025

ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ । ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଭୂଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ମିଳିପାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି ଭୂଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି ଭୂଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2025 at 2:44 PM IST

Rakhis to avoid in Raksha Bandhan, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଏହି ପର୍ବକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ । ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାମନା କରିଥାଏ । ହେଲେ ଅଜାଣତରେ ଏପରି କିଛି ଭୂଲ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଖବରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ ।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି ଭୂଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି ଭୂଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ (Getty Images)

ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ:

ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ରାକ୍ଷୀ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷୀ ବ୍ରେସଲେଟ ଆଦି ମିଳୁଛି । ଏପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଟୁନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ରାକ୍ଷୀର ପ୍ରଚଳନ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଫ୍ୟାସନ ବଜାରରେ ଚାଲୁଛି । ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ରକ୍ଷାସୁତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି ଭୂଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି ଭୂଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ (Getty Images)

ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଥିବା ରାକ୍ଷୀ:

କିଛି ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଥିବା କିମ୍ବା ଚିତ୍ରଥିବା ରାକ୍ଷୀକୁ ପବିତ୍ର ମାନିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଛୋଟ ପିଲା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଏହା ଖେଳିଥାନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଦେବତାଙ୍କ ଅନାଦର ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

କଳାରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରତିକ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ଚୟନ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଏପରି କରିଲେ ରାକ୍ଷୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ । ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ସୂତା ରାକ୍ଷୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମେଟାଲ ରାକ୍ଷୀର ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଚିତ:

ରାକ୍ଷୀ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଅଟେ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତାରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ପ୍ଲାଷ୍ଚିକ, ମେଟାଲ କିମ୍ବା ବହୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରାକ୍ଷୀ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ବ ହରାଇଦିଏ ।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି ଭୂଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି ଭୂଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ (Getty Images)

ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ରାକ୍ଷୀ:

କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ବାମ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାକ୍ଷୀ:

ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇର ଡାହାଣ ହାତରେ ସର୍ବଦା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ । ଡାହାଣ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନନ୍ତି । ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଭାଇର ମଥାରେ ତିଳକ ମାରି ମିଠା ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି ଭୂଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏପରି ଭୂଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ (Getty Images)

କେଉଁ ସମୟରେ ବାନ୍ଧିବେ ରାକ୍ଷୀ:

ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିବା ଅନୁଚିତ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ ।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ:

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଭଉଣୀ ଧ୍ୟାନ ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ ଫ୍ୟାସନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା ଭୂଲ । ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଭାଇ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା:

କେବଳ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ । ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳକାମନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତାଙ୍କ ଭଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ସଫଳତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ।

ରାକ୍ଷୀକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ରାକ୍ଷୀ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଭଉଣୀଟିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହଭାବରେ ଭାଇ ହାତରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିଥାଏ । ଏହାକୁ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗିବା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏକ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ ଓ ଶୁଭ ଉର୍ଜାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ । ଏହି ଦିନରେ ଭାଇର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ମନାସି ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିଥାଏ । ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏପରି ଭୁଲ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ । ଭୂଲ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ଦ୍ବାରା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

(ଡିସକ୍ଲେମର: ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ନାହିଁ। ପାଠକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ETV ଭାରତ ଏହି ସୂଚନାର ପ୍ରାମାଣିକତା କିମ୍ବା ବୈଧତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।)

