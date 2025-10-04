ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବଢିବ ଆୟ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ବ୍ୟୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଟିବ ? କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇବେ । ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଏବଂ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଥକାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ଚୋରି ଭଳି ଅନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାନହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ।ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟମୋଟ ବିବାଦ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଅପମାନ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଜି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ସମୟ ହେବ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସୁଖଦ ରହିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରଗତି କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରନ୍ତି।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କଷ୍ଟ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଭୟ କରିବେ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ମାନହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜମି, ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଜଡିତ କାରବାର କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକତା କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟସୀମାରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମକର : ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆଖି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଦୂର କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କୁମ୍ଭ : ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଲାଭଦାୟକ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆଦର୍ଶଗତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଖୋଜିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ କାମରେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏକାଗ୍ରତା କମ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଛୋଟ ପ୍ରଲୋଭନ ବହୁତ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଏଡାଇବା ଭଲ ହେବ।