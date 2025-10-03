ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ଘାରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା,ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ?ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : October 3, 2025 at 7:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ସୁ-ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଯାନବାହାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭବ,ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରୁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ।
ବୃଷ: ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ରେରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ରହିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧା ରୁହନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଦିନ, ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ସବୁକିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଗୀମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଘରେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଆସିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନ କିଣିପାରିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ସହଭାଗୀତାରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ ଲାଭ ଆଣିବ। ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅସାବଧାନତା ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ।
ସିଂହ: ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଦିନ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫଳାଫଳ କମ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ବ୍ୟାପିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବଦହଜମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଋତୁକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍-ଅନୁମାନ ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ। ତଥାପି, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଚୁରତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ମାଆ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରା ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାଇବେ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୂର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାରରେ ସତର୍କତାର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଋଣ କିମ୍ବା ଋଣ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ୍ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ସହିତ ସହମତ ହେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମାମଲାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହୀ କାମ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ରହିଥାଏ।