ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି (25 ଅଗଷ୍ଟ, ସୋମବାର) ସକାଳ 8ଟା 28 ମିନିଟ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଣେଶ ପୂଜା ( 27 ଅଗଷ୍ଟ) ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ଅଜୟ ମିଶ୍ରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି କ୍ୟାରିଅର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।"
କନ୍ୟା:
ପଣ୍ଡିତ ଅଜୟ ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଗରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ । ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କ୍ୟାରିଅରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ପରିବାର ଲୋକ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଗ ଫିଟିବ ।
ବୃଷ:
ଏହି ଯୋଗ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିବ । ପଣ୍ଡିତ ମିଶ୍ରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟରେ ଆଇଟି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଜଡିତ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ତଥାପି, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଲେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ । ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ ।
ଧନୁ:
ଏହି ସମୟ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନେବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ । ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ ପାଇବେ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର-ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ରହିବ । ଏହି ଯୋଗ ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସଂଯମ ସହିତ କାମ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେଣୁ, ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆର୍ଥିକ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
