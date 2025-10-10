କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର, ଏହି ୩ ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । 3ଟି ରାଶି ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : October 10, 2025 at 8:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରାଶି ସହ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଗ୍ରହମାନେ ନିଜର ଗତି ପରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେବେ ସୁଖ, ସମ୍ପଦ ଓ ବିକାଶର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ହାନୀକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡ଼ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ 3ଟି ରାଶି ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ କେଉଁ ରାଶି ସତର୍କ ରହିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ତୃତୀୟ ଘରେ ହେବ । ତୃତୀୟ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଅନାବଶ୍ଯକ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧ ଓ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୋଜନାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାରକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସମୟ ଆଳସ୍ୟ ଓ କାମରେ ମନ୍ଥରତା ଆଣିପାରେ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିପାରେ । ଘରର ପରିବେଶ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦ୍ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସଂଯମ ଓ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ହେବ । ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଓ ରୋଗର ଘର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ, ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଭାବପ୍ରବଣ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥରରେ ଅସ୍ତିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନଚେତ ପରେ ଏହା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ । ଶାରୀରକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେକାଦେଇପାରେ । ବାହାର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ସତର୍କ ରହୁନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅକ୍ଟୋବର 17ଠୁ ବଦଳିଯିବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ !
ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ । ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ । ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଓ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ । ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ । କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)