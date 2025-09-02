ETV Bharat / lifestyle

ଅଳେଇଚରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ; ଦୂରେଇ ଯିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ହେବ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ! - TRIANGULAR CARDAMOM LAMP REMEDY

ଅଳେଇଚର ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପଚାର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଉପଚାର କ'ଣ..

Astrological Triangular Cardamom Lamp Remedy
Astrological Triangular Cardamom Lamp Remedy (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2025 at 11:18 AM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ବି ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ସହଜ ଉପଚାର ରହିଛି । ଜ୍ୟୋତିଷ ମଚିରାଜୁ କିରଣ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଳେଇଚ ବା ଗୁଜୁରାତୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଆର୍ଥ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ । ଏହି ଉପାୟର ନାମ ହେଉଛି "ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଅଳେଇଚ ଦୀପକ ଉପଚାର"।

ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସପ୍ତାହର ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଉପଚାର କରିବା ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି 'ତ୍ରୀକୋଣୀୟ ଅଳେଇଚ ଦୀପକ ଉପଚାର' କେମିତି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଳେଇଚ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?

ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟାତା ଅନୁସାରେ, ଅଲେଇଚ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଜଡିତ । ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ ଓ ଧନର କାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଅଳେଇଚ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସହାୟକ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ଅଳେଇଚ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ । ଅଳେଇଚ ବ୍ୟବହାର କରି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ।

ଏହି ଉପଚାର କରିବା ପାଇଁ, 108 ଅଳେଇଚ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅଳେଇଚ ସହିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଏହା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଆଗମନ କରେ ।

ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପଚାର:

  • ପ୍ରଥମେ ଏକ ରୂପା ଥାଳି ନିଅନ୍ତୁ ।
  • ରୂପା ଥାଳିରେ କେସର ପକାଇ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
  • ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ 'ଶ୍ରୀ' ଅକ୍ଷର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
  • ପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ 108ଟି ଅଳେଇଚ ନିଅନ୍ତୁ ।
  • ତ୍ରିଭୁଜ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପକାଠି ମଧ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ ।
  • ଏବେ ଏକ ଅଳେଇଚ ନେଇ ରୂପା ଥାଳିର ମଝିରେ ଥିବା 'ଶ୍ରୀ' ଅକ୍ଷର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଏହି ସମୟରେ "ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଦୈନ୍ୟ ଭେଦନ୍ୟ ସ୍ୱାହାଃ" (ॐ श्री दैन्य भेदन्य स्वाहा:) ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ, 'ଶ୍ରୀ' ଅକ୍ଷର ଉପରେ 108ଟି ଅଳେଇଚ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ । ପରେ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏବେ ଏହି 108ଟି ଅଳେଇଚକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
  • ପରଦିନ, ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଏଭଳି ଉପାୟ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ । ପରେ ଏହି ଅଳେଇଚକୁ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଏହି ଅଳେଇଚକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
  • ଜ୍ୟୋତିଷ ମାଚିରାଜୁ କିରଣ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଋଣର ବୋଝ କମିଯିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶନିଙ୍କ ରାଶିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ; କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ? ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପାଠକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ, ଏହା ETV Bharatର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ବି ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ସହଜ ଉପଚାର ରହିଛି । ଜ୍ୟୋତିଷ ମଚିରାଜୁ କିରଣ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଳେଇଚ ବା ଗୁଜୁରାତୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଆର୍ଥ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ । ଏହି ଉପାୟର ନାମ ହେଉଛି "ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଅଳେଇଚ ଦୀପକ ଉପଚାର"।

ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସପ୍ତାହର ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଉପଚାର କରିବା ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି 'ତ୍ରୀକୋଣୀୟ ଅଳେଇଚ ଦୀପକ ଉପଚାର' କେମିତି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଳେଇଚ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?

ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟାତା ଅନୁସାରେ, ଅଲେଇଚ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଜଡିତ । ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ ଓ ଧନର କାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଅଳେଇଚ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସହାୟକ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ଅଳେଇଚ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ । ଅଳେଇଚ ବ୍ୟବହାର କରି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ।

ଏହି ଉପଚାର କରିବା ପାଇଁ, 108 ଅଳେଇଚ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅଳେଇଚ ସହିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଏହା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଆଗମନ କରେ ।

ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପଚାର:

  • ପ୍ରଥମେ ଏକ ରୂପା ଥାଳି ନିଅନ୍ତୁ ।
  • ରୂପା ଥାଳିରେ କେସର ପକାଇ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
  • ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ 'ଶ୍ରୀ' ଅକ୍ଷର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
  • ପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ 108ଟି ଅଳେଇଚ ନିଅନ୍ତୁ ।
  • ତ୍ରିଭୁଜ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପକାଠି ମଧ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ ।
  • ଏବେ ଏକ ଅଳେଇଚ ନେଇ ରୂପା ଥାଳିର ମଝିରେ ଥିବା 'ଶ୍ରୀ' ଅକ୍ଷର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଏହି ସମୟରେ "ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଦୈନ୍ୟ ଭେଦନ୍ୟ ସ୍ୱାହାଃ" (ॐ श्री दैन्य भेदन्य स्वाहा:) ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ, 'ଶ୍ରୀ' ଅକ୍ଷର ଉପରେ 108ଟି ଅଳେଇଚ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ । ପରେ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏବେ ଏହି 108ଟି ଅଳେଇଚକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
  • ପରଦିନ, ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଏଭଳି ଉପାୟ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ । ପରେ ଏହି ଅଳେଇଚକୁ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଏହି ଅଳେଇଚକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
  • ଜ୍ୟୋତିଷ ମାଚିରାଜୁ କିରଣ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଋଣର ବୋଝ କମିଯିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶନିଙ୍କ ରାଶିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ; କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ? ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପାଠକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ, ଏହା ETV Bharatର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ )

For All Latest Updates

TAGGED:

PUJA WITH CARDAMOMASTROLOGICAL TIPS FOR WEALTHASTROLOGICAL MONEY TIPSELAICHI ASTROLOGICAL LINKTRIANGULAR CARDAMOM LAMP REMEDY

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.