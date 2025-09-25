ସୁନା ଦୋକାନରେ ମାପଓଜନରେ ହେଉଛି ସାଂଘାତିକ ଠକେଇ ! 3 ବର୍ଷରେ 16 ମାମଲା
। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ମାପ ଓଜନରେ ଏଭଳି ଠକେଇ । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମାପ ଓଜନରେ ଠକେଇ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି କି ? ସାବଧାନ ହୋଇ କିଣନ୍ତୁ । କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ ମାପ ଓଜନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଦୋକାନୀ । ଭଲ ସୁନା ନାଁରେ ନିମ୍ନମାନର ସୁନା ବି ଦେଇ ପାରନ୍ତି । ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ମାପ ଓଜନରେ ଏଭଳି ଠକେଇ । ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ନିଜମ ସରକାର ଏହି ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ବିଧାନସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉରସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ବୈଧ ମାପ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି । ଫଳରେ କଳାବଜାରୀ, ଦଣ୍ଡି ମାରୁଥିବା ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢଉ ଧୀମା ପଡିଯାଇଛି । ତେଣୁ ସରକାର ଖାଉଟିଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବେ କି ? ମାପ ଓ ଓଜନରେ ଠକେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ କୋହଳ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ସବୁଆଡେ ଭେଜାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ, ନକଲି ଓ କମ ଓଜନର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ସୁନା ଦୋକାନର କାରବାର ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେକି ?
ବୈଧ ମାପ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ୧୫୧ଟି ପଦବୀ ଖାଲି
ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗୃହରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି, ବୈଧ ମାପ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟ ୩୧୮ଟି ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୭ଟି ପଦବୀରେ କର୍ମଚାରୀ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ମୋଟ ୧୫୧ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡିକର ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ମାପ ଓଜନରେ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ ହେଉଛି । ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ମାପକରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ 16 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିନେଇ ସରକାର ଡଜରିମାନା ଆକାରରେ 2 ଲକ୍ଷ 26 ହଜାର 500 ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନ ମାନର ସୁନା ଦେଇ 8 ଜଣ ଦୋକାନୀ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଅଛି ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି ।
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଠକେଇ; ବର୍ଷକରେ ୭ ମାମଲା
ସେହିପରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମାପ ଓଜନରେ ଠକେଇ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମାପରେ ଠକେଇ ହେଉଛି । ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୫ଟି ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏପରି ଠକେଇ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ଗତବର୍ଷ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୯ ହଜାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।
ମାପ ଓଜନ ଅଧିକାରୀ ଓ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓଜନ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସତ୍ୟାପନ କରାଯାଉଛି । ମାପ ଓ ଓଜନରେ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଚଢଉ କରାଯାଇ ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ମାପ ଓ ଓଜନରେ ଠକେଇ ଓ କମ ଓଜନର ସାମଗ୍ରୀ ବିକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓ ସୁନା ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଛି । ଭେଜାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ, ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍କାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇ ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ।
