ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ, ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ରାଶି
ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଦିନ । କାହା ପାଇଁ ଶୁଭ କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : October 13, 2025 at 6:56 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଦିନ ରହିବ । ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯିବେ । ଆଜିର ବିଚାର ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରେ ଯାହା ହଠାତ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ବଦଳାଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ବିଳମ୍ୱ ହୋଇପାରେ । ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ । ଖୁସୀ ରହନ୍ତୁ,ମଜା କରନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆଜି ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳିତ ମନ ଆଜି ଅପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯାହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୁପ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ | ମନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।"ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ" ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଗୁଡିକ ସହଜ ହେବ । ଏହା ବିଶେଷତଃ ଲେଖକ ଓ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ରସର ଧାର,ଏହି ଦିନଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅବସର ଗୁଡିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି । ଯାହାହେଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ କରନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମୟ ଏକା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବିତାଇବେ । ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏକ ଭାବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାପ୍ତି ହେବ । ସଂଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାଦୁ କରିଦେବେ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ | ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ । ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ।
ସିଂହ: ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା କଦାପି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଅଟନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେବେ | ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ କାମ କରିବା ଅର୍ଥ ଅନେକ ଅହଙ୍କାର ଓ ମତାମତ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନତା ରଖିବା ।
କନ୍ୟା: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବସାୟିକତା ଢାଙ୍କି ହୋଇଯିବ । ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସିଧାସଳକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିଜକୁ ସେଗୁଡିକରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣନ୍ତୁ । ବିଶେଷ ଭାବେ ସଂଧ୍ୟାରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଖି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ତୁଳା: ତୁଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ | ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋଟ ଉପରେ କଣ ହେଉଛି ତାହା ହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଓ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାପରେ ରହିପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ବଢି ଚାଲିବ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ସେଗୁଡିକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ କିପରି ଚାପ ମୁକ୍ତ ହେବେ । ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ହଠାତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ । ପରିଚିତ ଓ ସମ୍ଵନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆପଣ କିଛି ଖାଲି ସମୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଏକ ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ, ଅଭିନବତା ମନକୁ ଆସିବା ଦୂର କଥା ଜଣେ ଠିକ ଭାବେ କିଛି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହାଲୁକା ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆଜି ଯାତ୍ରାରେ ସାନ୍ତ୍ଵନା ପାଇବେ । ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଳିଆ କାମଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଅବଶ୍ୟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର | ଆପଣ ଏକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କିପରି ଶକ୍ତିର କାରଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ।
ମୀନ: ଖଣ୍ଡାରେ କାଟିବାରୁ ଏକ କଲମରେ ଭୁସିବା ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷଜନକ । ଏପରି ଉଚ୍ଚ ଧାରଣାକୁ ମନରେ ରଖି ଆପଣ ନିଜର ଘାତକ ଉପସ୍ଥାପନା କୌଶଳ ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ଯାହାର ଫଳ ସ୍ଵରୂପ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଅବଶ୍ୟ ସେଥିରେ ଭାସି ଯିବେନାହିଁ ।