ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ । ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ । କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଭଲ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ । ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିବ । ଆପଣ ମନରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବୈଠକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଖବର ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବଜାୟ ରଖିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ତଥାପି, ଅଫିସରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି ବିତି ନପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ । ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଜମି, ଘର ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିବା କିମ୍ବା ଏହାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାମ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆପଣ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ମନରେ ଖୁସି ରହିବ । ଆଜି, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଦ୍ ଛାଡି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉପହାର ମିଳିବ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ । ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନରେ ମନ ଖୁସି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁସି ପାଇପାରିବେ । ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର କଥା ହୋଇପାରେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହା କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଆଜି ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ । ଏକ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝରୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ । ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଘରେ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେପରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନ କରେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ ।