ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ହେବ ଧନ ଲାଭ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 18, 2025 at 7:04 AM IST
ମେଷ: ଆଜିର ଦିନ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବରୁ ଆପଣ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ । ପ୍ରେମରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କଥାରେ ଆପତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଭଲ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ କିଛି ବାଧା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି ଭାବପ୍ରବଣତାର ପ୍ରବାହରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ହେତୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଭୁଲ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କଥାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଲାଭର ଦିନ । ଆୟ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ/ଝିଅ ଏବଂ ବଡ଼ଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ତୁଳା: ଆଜି ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆଜି ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ । ତଥାପି, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହୀ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅନୁଭବ କରିବେ । କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ । ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ କିଛିଟା ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ । ତଥାପି, ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସୁଧ ଏବଂ କମିଶନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଂଶୀଦାରୀ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କରାଯାଇଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ପରିଚୟ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବ । ପାରିବାରିକ ସମନ୍ୱୟ ବିରାଜମାନ କରିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ । ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥିର ମନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ । ଆକଷ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।